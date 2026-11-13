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Burnham sa bude na summite s EÚ zasadzovať za výhodnú dohodu

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Britský premiér Andy Burnham reční na plenárnom zasadnutí v rámci klimatického summitu COP31 v tureckej Antalyi vo štvrtok 12. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Burnham, ktorý je britským premiérom od júla, v septembri uviedol, že návrat Británie do EÚ je jednou z možných odpovedí na otázku, ako by mohli v budúcnosti vyzerať vzťahy Británie s Európou.

Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - Britský premiér Andy Burnham sa vo štvrtok zaviazal, že na summite EÚ - Británia sa bude zasadzovať za výhodnú dohodu s Bruselom. Podľa jeho slov je možné dosiahnuť dohodu prospešnú pre obe strany. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.

Stretnutie Burnhama s najvyššími predstaviteľmi EÚ Ursulou von der Leyenovou a Antóniom Costom, ktoré sa uskutoční 20. novembra v Bruseli, je považované za prvú skúšku Burnhamovho sľubu posilniť vzťahy s EÚ viac ako desať rokov po tom, čo sa Británia v referende o brexite rozhodla opustiť EÚ.

Burnham, ktorý je britským premiérom od júla, v septembri uviedol, že návrat Británie do EÚ je jednou z možných odpovedí na otázku, ako by mohli v budúcnosti vyzerať vzťahy Británie s Európou.

Aktuálne sa rokovania medzi Londýnom a Bruselom zameriavajú na tri hlavné témy: zníženie byrokracie pri vývoze potravín, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a mobilitu mládeže. Hlavným sporným bodom je požiadavka EÚ, aby Londýn umožnil európskym študentom študovať na britských univerzitách za znížené školné.

Požiadavky prichádzajú z európskej strany, my tiež predkladáme svoje požiadavky,“ vysvetlil Burnham. „Verím, že môžeme dosiahnuť dohodu, ktorá by bola prospešná pre Britániu aj pre Európu. Myslím si, že by to v skutočnosti mohlo byť viac podobné brexitu, za ktorý si ľudia v roku 2016 mysleli, že hlasujú,“ skonštatoval.

Britský premiér tiež uviedol, že sa zaujíma o rozhodnutie niektorých členských štátov EÚ zriadiť návratové centrá pre migrantov mimo územia Únie. „Verejnosť od nás očakáva, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme riešili problém nelegálnej migrácie. Zvažujeme teda ďalšie kroky a budeme tento vývoj naďalej sledovať,“ povedal.
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