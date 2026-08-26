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Burnham sa budúci týždeň v Londýne pravdepodobne stretne s Macronom
Macron pricestuje na slávnostné otvorenie výstavy Tapisérie z Bayeux v Britskom múzeu.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Britský premiér Andy Burnham sa budúci týždeň v Londýne zrejme stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. TASR o tom informuje na základe správy magazínu Politico.
Macron pricestuje na slávnostné otvorenie výstavy Tapisérie z Bayeux v Britskom múzeu. Je to historická udalosť, pretože 70 metrov dlhá stredoveká výšivka o normanskom dobytí Anglicka v roku 1066 prvýkrát opustila územie Francúzska. V Londýne bude vystavená do júla 2027.
Francúzsky prezident by mal rokovať s britským premiérom v Londýne ako prvý líder členskej krajiny EÚ od jeho nástupu do funkcie. Anonymný zdroj Politica tvrdí, že Burnham Macrona privíta v sídle vlády na Downing Street.
Burnham v pondelok navštívil Kyjev pri príležitosti výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. Počas svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii sa stretol aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Nový britský premiér sa podľa Politica dosiaľ zameriaval zväčša na domáce záležitosti ako sú rastúce životné náklady a preplnené väznice. Burnham po nástupe do úradu povedal Macronovi, že sa teší na rozvíjanie silných britsko-francúzskych vzťahov.
Témou ich nadchádzajúceho rokovania bude zrejme nelegálna migrácia, tiež pokračovanie v „reštarte“ vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, ktorý inicioval predošlý britský premiér Keir Starmer.
Spojené kráľovstvo a EÚ v októbri usporiadajú spoločný summit, ktorý bol pôvodne plánovaný na júl, no kvôli Starmerovej rezignácii sa neuskutočnil.
Macron pricestuje na slávnostné otvorenie výstavy Tapisérie z Bayeux v Britskom múzeu. Je to historická udalosť, pretože 70 metrov dlhá stredoveká výšivka o normanskom dobytí Anglicka v roku 1066 prvýkrát opustila územie Francúzska. V Londýne bude vystavená do júla 2027.
Francúzsky prezident by mal rokovať s britským premiérom v Londýne ako prvý líder členskej krajiny EÚ od jeho nástupu do funkcie. Anonymný zdroj Politica tvrdí, že Burnham Macrona privíta v sídle vlády na Downing Street.
Burnham v pondelok navštívil Kyjev pri príležitosti výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. Počas svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii sa stretol aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Nový britský premiér sa podľa Politica dosiaľ zameriaval zväčša na domáce záležitosti ako sú rastúce životné náklady a preplnené väznice. Burnham po nástupe do úradu povedal Macronovi, že sa teší na rozvíjanie silných britsko-francúzskych vzťahov.
Témou ich nadchádzajúceho rokovania bude zrejme nelegálna migrácia, tiež pokračovanie v „reštarte“ vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, ktorý inicioval predošlý britský premiér Keir Starmer.
Spojené kráľovstvo a EÚ v októbri usporiadajú spoločný summit, ktorý bol pôvodne plánovaný na júl, no kvôli Starmerovej rezignácii sa neuskutočnil.