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Burnham sa v pondelok stretne so Zelenským a potvrdí podporu Ukrajiny
Zelenskyj a Burnham sa spoločne stretnú s viac ako 200 ukrajinskými vojakmi a námorníkmi, ktorí sa v uplynulých troch týždňoch v Británii zúčastňovali na cvičeniach Sea Breeze.
Autor TASR
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Londýn 27. júla (TASR) - Nový britský premiér Andy Burnham v pondelok privíta ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hosťa od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie tento krok ukazuje neochvejnú podporu Kyjeva, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Očakáva sa, že obaja lídri sa spoločne stretnú na námornej základni, kde sa oboznámia s výcvikovými programami Spojeného kráľovstva a spôsobom, akým pomáhajú posilňovať ukrajinské ozbrojené sily, uviedol úrad premiéra na Downing Street.
„Británia stojí pri Ukrajine, bok po boku, a naša podpora je neochvejná,“ zdôraznil Burnham v stanovisku. „Rusko by nemalo pochybovať o našom odhodlaní a my neustúpime, kým nedosiahneme trvalý a spravodlivý mier pre Ukrajinu,“ povedal premiér.
Zelenskyj a Burnham sa spoločne stretnú s viac ako 200 ukrajinskými vojakmi a námorníkmi, ktorí sa v uplynulých troch týždňoch v Británii zúčastňovali na cvičeniach Sea Breeze. Ide o bezpečnostné a protimínové námorné manévre, ktoré pripravujú účastníkov na misie v Čiernom mori.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 poskytla Británia celkovo približne 29 miliárd eur Kyjevu, z toho 18 miliárd tvorila vojenská pomoc a 6,5 miliardy nevojenská podpora, uviedla kancelária britského premiéra.
Burnhamov predchodca Keir Starmer navštívil v júli Kyjev niekoľko dní pred odchodom z funkcie a prisľúbil krajine 300 miliónov eur na pomoc pri získaní 16 stíhacích lietadiel Gripen, pripomína Reuters.
Očakáva sa, že obaja lídri sa spoločne stretnú na námornej základni, kde sa oboznámia s výcvikovými programami Spojeného kráľovstva a spôsobom, akým pomáhajú posilňovať ukrajinské ozbrojené sily, uviedol úrad premiéra na Downing Street.
„Británia stojí pri Ukrajine, bok po boku, a naša podpora je neochvejná,“ zdôraznil Burnham v stanovisku. „Rusko by nemalo pochybovať o našom odhodlaní a my neustúpime, kým nedosiahneme trvalý a spravodlivý mier pre Ukrajinu,“ povedal premiér.
Zelenskyj a Burnham sa spoločne stretnú s viac ako 200 ukrajinskými vojakmi a námorníkmi, ktorí sa v uplynulých troch týždňoch v Británii zúčastňovali na cvičeniach Sea Breeze. Ide o bezpečnostné a protimínové námorné manévre, ktoré pripravujú účastníkov na misie v Čiernom mori.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 poskytla Británia celkovo približne 29 miliárd eur Kyjevu, z toho 18 miliárd tvorila vojenská pomoc a 6,5 miliardy nevojenská podpora, uviedla kancelária britského premiéra.
Burnhamov predchodca Keir Starmer navštívil v júli Kyjev niekoľko dní pred odchodom z funkcie a prisľúbil krajine 300 miliónov eur na pomoc pri získaní 16 stíhacích lietadiel Gripen, pripomína Reuters.