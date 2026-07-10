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Burnham už na vedenie strany získal podporu 322 labouristov z 403
Nominácie na lídra labouristov je možné odovzdať do nadchádzajúceho štvrtka 16. júla.
Autor TASR
Londýn 10. júna (TASR) - Bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham by sa vďaka obrovskej podpore poslancov z Labouristickej strany mohol už čoskoro stať britským premiérom a nahradiť na poste Keira Starmera. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters.
Burnham uviedol, že dostal nominácie od 322 z 403 labouristov v parlamente počas prvého dňa vnútrostraníckeho hlasovania o výbere nástupcu premiéra Starmera na post lídra strany. Politikovi tak chýba už len jeden hlas na to, aby sa stal jediným kandidátom. „Začína mi to pripadať veľmi reálne,“ povedal Burnham v krátkom videu, kde oznámil, že hlasoval sám za seba.
Nominácie na lídra labouristov je možné odovzdať do nadchádzajúceho štvrtka 16. júla. Podľa očakávaní by sa tak Burnham mohol oficiálne stať novým vedúcim strany 17. júla a o tri dni neskôr by už mohol byť vymenovaný aj za nového premiéra krajiny.
Akonáhle Burnham získa 323 nominácií, žiadny iný kandidát nebude schopný dostať 81 hlasov, ktoré sú potrebné na to, aby sa zapojil do boja o vedenie. Niektorí poslanci Labouristickej strany uvádzajú, že vo štvrtok nemohli hlasovať, no avizovali, že Burnhama podporia hneď po tom, čo sa v pondelok vrátia do parlamentu.
Bývalý starosta Veľkého Manchestru si post lídra strany teoreticky zaistil už v stredu večer, keď zástupca ministra pre ozbrojené sily Al Carns oznámil, že proti nemu nebude kandidovať, píše Reuters.
Starmer podal demisiu minulý mesiac po tom, čo jeho strana neuspela v májových komunálnych voľbách a poslanci žiadali zmenu vedenia a smerovania strany.
Burnham uviedol, že dostal nominácie od 322 z 403 labouristov v parlamente počas prvého dňa vnútrostraníckeho hlasovania o výbere nástupcu premiéra Starmera na post lídra strany. Politikovi tak chýba už len jeden hlas na to, aby sa stal jediným kandidátom. „Začína mi to pripadať veľmi reálne,“ povedal Burnham v krátkom videu, kde oznámil, že hlasoval sám za seba.
Nominácie na lídra labouristov je možné odovzdať do nadchádzajúceho štvrtka 16. júla. Podľa očakávaní by sa tak Burnham mohol oficiálne stať novým vedúcim strany 17. júla a o tri dni neskôr by už mohol byť vymenovaný aj za nového premiéra krajiny.
Akonáhle Burnham získa 323 nominácií, žiadny iný kandidát nebude schopný dostať 81 hlasov, ktoré sú potrebné na to, aby sa zapojil do boja o vedenie. Niektorí poslanci Labouristickej strany uvádzajú, že vo štvrtok nemohli hlasovať, no avizovali, že Burnhama podporia hneď po tom, čo sa v pondelok vrátia do parlamentu.
Bývalý starosta Veľkého Manchestru si post lídra strany teoreticky zaistil už v stredu večer, keď zástupca ministra pre ozbrojené sily Al Carns oznámil, že proti nemu nebude kandidovať, píše Reuters.
Starmer podal demisiu minulý mesiac po tom, čo jeho strana neuspela v májových komunálnych voľbách a poslanci žiadali zmenu vedenia a smerovania strany.