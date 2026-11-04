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Burnham: Víťazstvo demokratov je impulzom na zjednotenie sveta
Republikánska strana prišla v utorňajších voľbách o svoju doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte.
Autor TASR
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Londýn 4. novembra (TASR) - Britský premiér Andy Burnham v stredu označil suverénne víťazstvo demokratov vo voľbách do Kongresu USA ako impulz na zjednotenie sveta pri riešení krízy vysokých životných nákladov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Republikánska strana prišla v utorňajších voľbách o svoju doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte. Nad obidvoma získali kontrolu opoziční demokrati, ktorí uspeli aj v doterajších republikánskych baštách vrátane štátov Texas a Kansas.
Americké médiá v súvislosti s víťazstvom demokratov píšu o tzv. modrom cunami. Podľa agentúry AFP ide o jednoznačné odmietnutie politického programu republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa v polovici jeho druhého funkčného obdobia. Výsledky volieb ovplyvnila najmä nespokojnosť voličov s vysokými životnými nákladmi, vojnou s Iránom a fungovaním federálnej vlády.
„Prezident Trump akceptoval výsledky volieb a mám pocit, že svet má teraz príležitosť zjednotiť sa v otázke, ktorá sa týka nás všetkých, a tou sú životné náklady,“ povedal Burnham novinárom. Vysoké ceny sa podľa britského premiéra nedajú znížiť, kým sa nevyrieši vojna v Iráne a na Ukrajine, ktoré rozpútali USA a Rusko. „To sú veci, na ktoré sa teraz musíme zamerať, a dúfam, že svet si na to chvíľu nájde. Počas mojich rozhovorov s lídrami budem všetkých žiadať, aby tak urobili,“ vyhlásil.
Burnham sa vyhol otázke, či je víťazstvo demokratov súčasťou celosvetového trendu úpadku populistickej pravice. „Myslím si, že ľudia chcú, aby sa svet zjednotil a sústredil sa na veci, ktoré sú pre nich dôležité, a práve to podľa mňa vyjadrujú voliči v Spojených štátoch,“ skonštatoval.
Republikánska strana prišla v utorňajších voľbách o svoju doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte. Nad obidvoma získali kontrolu opoziční demokrati, ktorí uspeli aj v doterajších republikánskych baštách vrátane štátov Texas a Kansas.
Americké médiá v súvislosti s víťazstvom demokratov píšu o tzv. modrom cunami. Podľa agentúry AFP ide o jednoznačné odmietnutie politického programu republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa v polovici jeho druhého funkčného obdobia. Výsledky volieb ovplyvnila najmä nespokojnosť voličov s vysokými životnými nákladmi, vojnou s Iránom a fungovaním federálnej vlády.
„Prezident Trump akceptoval výsledky volieb a mám pocit, že svet má teraz príležitosť zjednotiť sa v otázke, ktorá sa týka nás všetkých, a tou sú životné náklady,“ povedal Burnham novinárom. Vysoké ceny sa podľa britského premiéra nedajú znížiť, kým sa nevyrieši vojna v Iráne a na Ukrajine, ktoré rozpútali USA a Rusko. „To sú veci, na ktoré sa teraz musíme zamerať, a dúfam, že svet si na to chvíľu nájde. Počas mojich rozhovorov s lídrami budem všetkých žiadať, aby tak urobili,“ vyhlásil.
Burnham sa vyhol otázke, či je víťazstvo demokratov súčasťou celosvetového trendu úpadku populistickej pravice. „Myslím si, že ľudia chcú, aby sa svet zjednotil a sústredil sa na veci, ktoré sú pre nich dôležité, a práve to podľa mňa vyjadrujú voliči v Spojených štátoch,“ skonštatoval.