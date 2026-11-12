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Burnham vymenoval prvú predstaviteľku pre klimatickú bezpečnosť
Burnham v prejave pripomenul, že svoje prvé tri týždne vo funkcii v lete strávil riešením doteraz najničivejších lesných požiarov v Británii.
Autor TASR
Antalya 12. novembra (TASR) - Britský premiér Andy Burnham vo štvrtok vymenoval prvú osobitnú predstaviteľku pre „klimatickú bezpečnosť“ s cieľom lepšie pripraviť krajinu na následky globálneho otepľovania. Urobil to počas klimatického summitu COP31 v Turecku, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Burnham v prejave pripomenul, že svoje prvé tri týždne vo funkcii v lete strávil riešením doteraz najničivejších lesných požiarov v Británii. „Vtedy som sa rozhodol, že je pre mňa dôležité byť tu a preukázať britské líderstvo vo svete, kde sa klimatické otázky dostali príliš do úzadia,“ povedal Burnham, ktorý bol na summite ako jediný vysokopostavený predstaviteľ krajín G7.
Británia a zvyšok západnej Európy zažili najteplejšie leto v histórii so sériou vĺn horúčav a lesných požiarov. Horúčavy tiež prispeli k desaťtisícom predčasných úmrtí.
„Klíma je záležitosťou národnej bezpečnosti,“ vyhlásil Burnham. „Dôkazom toho je, že dnes vymenovávam Madeleine Alessandriovú za prvú britskú osobitnú predstaviteľku pre klimatickú bezpečnosť,“ povedal premiér. Allesandriová pôsobila predsedníčka ako Spoločného spravodajského výboru, ktorého úlohou je oboznamovať ministrov s bezpečnostnými hrozbami.
„Vo funkcii budem spolupracovať s partnermi vo vláde aj na medzinárodnej úrovni, aby sa posilnilo naše chápanie klimatických hrozieb, budovala odolnosť a zabezpečila lepšia príprava na výzvy, ktoré nás čakajú,“ uviedla vo vyhlásení. AFP pripomína, že Británia má aj ministerku pre klímu, Katie Whiteovú, ktorá sa tiež nachádza na summite v Antalyi.
Burnham v prejave pripomenul, že svoje prvé tri týždne vo funkcii v lete strávil riešením doteraz najničivejších lesných požiarov v Británii. „Vtedy som sa rozhodol, že je pre mňa dôležité byť tu a preukázať britské líderstvo vo svete, kde sa klimatické otázky dostali príliš do úzadia,“ povedal Burnham, ktorý bol na summite ako jediný vysokopostavený predstaviteľ krajín G7.
Británia a zvyšok západnej Európy zažili najteplejšie leto v histórii so sériou vĺn horúčav a lesných požiarov. Horúčavy tiež prispeli k desaťtisícom predčasných úmrtí.
„Klíma je záležitosťou národnej bezpečnosti,“ vyhlásil Burnham. „Dôkazom toho je, že dnes vymenovávam Madeleine Alessandriovú za prvú britskú osobitnú predstaviteľku pre klimatickú bezpečnosť,“ povedal premiér. Allesandriová pôsobila predsedníčka ako Spoločného spravodajského výboru, ktorého úlohou je oboznamovať ministrov s bezpečnostnými hrozbami.
„Vo funkcii budem spolupracovať s partnermi vo vláde aj na medzinárodnej úrovni, aby sa posilnilo naše chápanie klimatických hrozieb, budovala odolnosť a zabezpečila lepšia príprava na výzvy, ktoré nás čakajú,“ uviedla vo vyhlásení. AFP pripomína, že Británia má aj ministerku pre klímu, Katie Whiteovú, ktorá sa tiež nachádza na summite v Antalyi.