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Burnham zvíťazil v doplňovacích voľbách a má kreslo v dolnej komore
Burnham si zabezpečil návrat do parlamentu víťazstvom vo volebnom obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku, kde porazil kandidáta strany Reform UK.
Autor TASR
Londýn 19. júna (TASR) - Primátor Manchesteru a politický veterán Labouristickej strany Andy Burnham v piatok zvíťazil v doplňovacích voľbách a zabezpečil si kreslo v Dolnej komore parlamentu. Podľa agentúry AFP by výsledok mohol znamenať, že sa iniciuje zmena lídra Labouristickej strany Keira Starmera, informuje TASR.
Burnham si zabezpečil návrat do parlamentu víťazstvom vo volebnom obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku, kde porazil kandidáta strany Reform UK. Päťdesiatšesťročný politik už skôr naznačil, že v prípade víťazstva by mohol súperiť so Starmerom o post lídra strany i premiéra krajiny, píše AFP.
„Svojej strane hovorím, že toto je posledná šanca na zmenu,“ povedal Burnham vo svojom ďakovnom prejave. „Presne to mi ľudia priamo povedali pri stovkách dverí, pred ktorými som stál. Musíme ich vypočuť, musíme podľa toho konať a musíme to urobiť správne,“ vyhlásil.
Doplňovacie voľby v obvode Makerfield vyvolalo odstúpenie poslanca Josha Simonsa minulý mesiac a voliči si mohli vybrať spomedzi 14 kandidátov. Doplňovacie voľby sa konali aj v dvoch obvodoch v Škótsku.
Starmer v stredu uviedol, že v prípade Burnhamovho zvolenia je ochotný ponúknuť mu „veľkú“ pozíciu vo svojom kabinete. Burnhamovi spojenci v strane však trvali na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Jeho výhodou podľa nich je, že v prípade úspechu prinesie zmenu a že „nebol spájaný s vládnymi zlyhaniami“.
Burnham si zabezpečil návrat do parlamentu víťazstvom vo volebnom obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku, kde porazil kandidáta strany Reform UK. Päťdesiatšesťročný politik už skôr naznačil, že v prípade víťazstva by mohol súperiť so Starmerom o post lídra strany i premiéra krajiny, píše AFP.
„Svojej strane hovorím, že toto je posledná šanca na zmenu,“ povedal Burnham vo svojom ďakovnom prejave. „Presne to mi ľudia priamo povedali pri stovkách dverí, pred ktorými som stál. Musíme ich vypočuť, musíme podľa toho konať a musíme to urobiť správne,“ vyhlásil.
Doplňovacie voľby v obvode Makerfield vyvolalo odstúpenie poslanca Josha Simonsa minulý mesiac a voliči si mohli vybrať spomedzi 14 kandidátov. Doplňovacie voľby sa konali aj v dvoch obvodoch v Škótsku.
Starmer v stredu uviedol, že v prípade Burnhamovho zvolenia je ochotný ponúknuť mu „veľkú“ pozíciu vo svojom kabinete. Burnhamovi spojenci v strane však trvali na tom, že o takúto ponuku nemá záujem. Jeho výhodou podľa nich je, že v prípade úspechu prinesie zmenu a že „nebol spájaný s vládnymi zlyhaniami“.