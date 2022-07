Burns: Špekulácie o Putinovom zlom zdravotnom stave sú neopodstatnené

Na archívnej snímke riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns. Foto: TASR/AP

Aspen 21. júla (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns považuje špekulácie o zlom zdravotnom stave ruského prezidenta Vladimira Putina za neopodstatnené, napísala vo štvrtok britská verejnoprávna stanica BBC.Podľa Burnsa neexistujú žiadne relevantné informácie spravodajských služieb, ktoré by naznačovali, že ruský prezident, ktorý tento rok dovŕši 70 rokov, je nevyrovnaný alebo v zlom zdravotnom stave.Vo svojom vystúpení na Aspenskom bezpečnostnom fóre v štáte Colorado Burns konštatoval, že Putin sa zdá byť "v príliš dobrom zdravotnom stave".V reakcii na smiech, ktoré jeho slová vyvolali, Burns dodal, že nejde o oficiálne stanovisko spravodajských služieb.Burns, ktorý bol veľvyslancom USA v Moskve, pripomenul, že ruského vodcu sledoval a rokoval s ním viac ako dve desaťročia. Na základe toho dodal, že Putin "veľmi verí v kontrolu, zastrašovanie a pomstu" a tieto vlastnosti sa za posledné desaťročie ešte viac vyostrili, pretože okruh jeho poradcov sa zúžil.Putinvysvetlil šéf amerických tajných služieb.Burnsove výroky potvrdzujú vyjadrenia náčelníka britského generálneho štábu admirála Tonyho Radakina.Ten sa minulý týždeň ohradil voči fámam o zdravotnom stave ruského prezidenta alebo o možnosti, že by naňho mohol byť spáchaný atentát.povedal Radakin v rozhovore pre BBC, ktorý bol odvysielaný minulú nedeľu.vyhlásil Radakin.Upozornil tiež, že "výzva, ktorú predstavuje Rusko, bude trvať" potenciálne "desaťročia" a dodal, že politik, ktorý vo funkcii premiéra nahradí Borisa Johnsona, by si mal byť vedomý toho, že Rusko je pre Spojené kráľovstvo "najväčšou hrozbou".Aj riaditeľ CIA predpovedal, že Kremeľ bude na Ukrajine pokračovať vo vyčerpávajúcej vojne v presvedčení, že vôľa Západu podporovať Ukrajinu časom ochabne.Pripomenul však, že Putin sa pri svojich pôvodných inváznych plánoch prepočítal, keďže sa mu nepodarilo bleskovo obsadiť Kyjev. Podľa Burnsa sa opäť ukáže, že sa mýlil.Putin "trvá na tom, že Ukrajina nie je skutočná krajina, ale skutočné krajiny sa bránia," vysvetlil Burns.Ako už TASR informovala, Spojené štáty podľa Burnsa odhadujú, že počas bojov na Ukrajine prišlo o život približne 15.000 ruských vojakov a ďalších zhruba 45.000 utrpelo zranenia. Burns dodal, že aj Ukrajina utrpela značné straty.