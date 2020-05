Vláda v Burundi vyhostila 4 expertov, ktorí pomáhali v čase epidémie

Nairobi 14. mája (TASR) - Africký štát Burundi vyhostil najvyššieho predstaviteľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a troch ďalších expertov koordinujúcich reakciu na epidémiu choroby COVID-19 v krajine. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na list ministerstva zahraničných vecí z 12. mája.



Uvádza sa v ňom, že štyria predstavitelia medzinárodných organizácií "sú vyhlásení za nežiaduce osoby, preto musia opustiť územie Burundi" do 15. mája.



Podľa rozhlasovej stanice RFI odborníkom vyhostenie hrozilo už pred mesiacom, keď im burundská vláda vyčítala zasahovanie do rozhodovania o opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu.



K ich vyhosteniu dôjde v situácii, keď je vláda v Burundi obviňovaná z neprehľadného zvládania sanitárnej krízy, ako aj necelý týždeň pred konaním troch volieb vrátane prezidentských.



Stanica RFI upozornila, že Walter Kazadi Mulombo, zástupca misie WHO v Burundi, a traja jeho kolegovia nemajú ako opustiť burundské územie, keďže letisko Melchiora Ndadayeho v metropole Bujumbura je v súčasnosti zatvorené.



Okrem Mulomba sú vyhostení aj Jean-Pierre Mulunda, ktorý bol technickým koordinátorom reakcie na COVID-19, Ruhana Mihindiová, zodpovedná za program boja proti prenosným chorobám, a profesor Daniel Parzy, odborník na molekulárnu biológiu. Od začiatku roka vyškolili miestny tím, aby dokázal účinne reagovať na epidémiu infekčnej choroby ebola a neskôr aj na koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19.