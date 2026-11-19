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Busargin:Útoky Ukrajiny zabili troch ľudí v ruskej Saratovskej oblasti
Zasiahnutá oblasť sa nachádza približne 500 kilometrov od rusko-ukrajinskej hranice. Ruská armáda podľa spravodajcov agentúry AFP cez deň zase útočila dronmi na centrum Kyjeva.
Autor TASR
Moskva 19. novembra (TASR) - Ukrajinské útoky v ruskej Saratovskej oblasti vo štvrtok zabili najmenej troch ľudí, uviedol tamojší gubernátor Roman Busargin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Došlo k poškodeniu zariadení civilnej infraštruktúry... traja ľudia boli zabití, jedna osoba bola zranená,“ napísal Busargin na sociálnych sieťach bez poskytnutia ďalších podrobností o útoku.
Zasiahnutá oblasť sa nachádza približne 500 kilometrov od rusko-ukrajinskej hranice. Ruská armáda podľa spravodajcov agentúry AFP cez deň zase útočila dronmi na centrum Kyjeva.
„Došlo k poškodeniu zariadení civilnej infraštruktúry... traja ľudia boli zabití, jedna osoba bola zranená,“ napísal Busargin na sociálnych sieťach bez poskytnutia ďalších podrobností o útoku.
Zasiahnutá oblasť sa nachádza približne 500 kilometrov od rusko-ukrajinskej hranice. Ruská armáda podľa spravodajcov agentúry AFP cez deň zase útočila dronmi na centrum Kyjeva.