Buschmann: Dodávky tankov Ukrajine by nezmanenali vstup do vojny

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann uviedol, že dodávky tankov alebo iných ťažkých zbraní by neznamenali vstup Nemecka do vojny na Ukrajine, ktorá sa už vyše 50 dní bráni ruskej vojenskej agresii. Jeho vyjadrenie zaznelo v rozhovore pre noviny Welt am Sonntag, informovala v sobotu agentúra DPA.



Buschmann, ktorý v nemeckej spolkovej vláde zastupuje najmenšiu koaličnú stranu - liberálov z FDP, konštatoval, že dodávky zbraní krajine brániacej svoju suverenitu pred agresorom neznamenajú podľa medzinárodné práva vstup do vojnového konfliktu.



"Keď sa dodávajú zbrane Ukrajine, ktorá uplatňuje svoje legitímne právo na obranu, nemôže to viesť k tomu, že sa stávate účastníkom konfliktu," povedal Buschmann pre nedeľník Welt am Sonntag.



Minister pritom zdôraznil, že nejde len o jeho osobný názor, ale o postoj nemeckej vlády, ktorá v piatok oznámila plán uvoľniť miliardu eur na vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Tieto finančné prostriedky budú zahrnuté v doplnkovom rozpočte na tento rok.



Berlín tak reagoval na kritiku zo strany Kyjeva EÚ, že Nemecko Ukrajine dostatočne vojensky nepomáha. Ukrajinská vláda žiada nemeckú vládu aj o dodávky ťažkých zbraní.



V Nemecku od začiatku ruskej invázie prebieha diskusia o tom, aké zbrane by mal Berlín dodávať ukrajinskej strane. Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v posledných týždňoch aj na domácej scéne dostal pod paľbu kritiky za váhavý postoj v otázke možných dodávok ťažších zbraní - tankov, vrtuľníkov či lietadiel - Ukrajine. Hlasy požadujúce zintenzívnenie vojenskej podpory Kyjevu v poslednej dobe silnejú aj v rámci samotnej nemeckej vládnej koalície.



Buschmann tiež v rozhovore pre Welt am Sonntag zdôraznil, že Nemecko sa stalo jednou z prvých krajín sveta, ktorá začala vyšetrovať podozrenia zo spáchania vojnových zločinov na Ukrajine. Podľa neho sa však vyšetrovanie nebude týkať samotného šéfa Kremľa Vladimira Putina, pretože na základe medzinárodného práva nemožno vyšetrovať hlavy štátov počas výkonu ich mandátu.