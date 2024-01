Býčie zápasy v Mexiku sú späť, súd ich povolil po roku a pol

Mexiko 29. januára (TASR) - V najväčšej aréne pre býčie zápasy na svete v hlavnom meste Mexika sa v nedeľu konalo prvé takéto podujatie v metropole od júna 2022. Stalo sa tak mesiac po tom, čo Najvyšší súd zrušil rozhodnutie nižšieho súdu z mája 2022, ktorým nariadil pozastavenie tejto niekoľko storočí trvajúcej praktiky na neurčito. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Na mexickom Monumental Plaza de Toros, najväčšom štadióne na býčie zápasy na svete s kapacitou viac ako 41 000 miest, bola do hliny napísaná veta: "Sloboda. Býky, živá kultúra."



Najvyšší súd minulý mesiac rozhodnutie nižšieho súdu zrušil bez toho, aby rozhodol vo veci samej. Skupiny bojujúce proti býčím zápasom naďalej veria, že v najbližších týždňoch padne rozhodnutie v ich prospech.



Pred vstupom na štadión polícia zasahovala proti protestujúcim, z ktorých niektorí mali na sebe masky býkov a boli potretí krvavočervenou farbou.



Protestujúci sa zhromaždili na kruhovom objazde Glorieta de Insurgentes a pochodovali k býčej aréne s transparentom "Mučenie nie je umenie ani kultúra".



"Je veľmi dôležité tu byť, pretože sa snažia obnoviť toto barbarstvo, túto krutosť, tieto masakre. Nesmie sa to stať a musíme im poslať jasný dokaz," uviedla pre AFP jedna z protestujúcich.



"Sme úplne proti tomu, aby sa býčie zápasy obnovili a aby sa naďalej konali podujatia, pri ktorých sa mučením zvierat hľadá potešenie," povedal Jerónimo Sanchéz, riaditeľ mimovládnej organizácie Animal Heroes.



Po rozhodnutí Najvyššieho súdu mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vyjadril možnosť vypísania referenda, ktoré by mohlo rozhodnúť o budúcnosti býčích zápasov v hlavnom meste Mexika.



Zápasy sú zatiaľ zakázané v štyroch z 32 mexických štátov. Podľa zástancov zápasov priniesli tieto podujatia v roku 2018 miliónové príjmy a zamestnali približne 80.000 ľudí.