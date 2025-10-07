< sekcia Zahraničie
Bystričany chcú kaštieľ v Chalmovej využívať na kultúrne účely
Národnú kultúrnu pamiatku z prvej polovice 17. storočia získa samospráva od štátu, kúpnu zmluvu podpíše s Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne v týchto dňoch.
Autor TASR
Bystričany 7. októbra (TASR) - Obec Bystričany chce kaštieľ v miestnej časti Chalmová, ktorý v minulosti slúžil ako resocializačné stredisko, využiť na kultúrne i spoločenské účely. Plány má aj s rozsiahlym okolitým parkom, alejou a jazerom, podporiť chce tak turizmus.
Národnú kultúrnu pamiatku z prvej polovice 17. storočia získa samospráva od štátu, kúpnu zmluvu podpíše s Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne v týchto dňoch. Za pamiatku zaplatí päť percent zo znaleckej ceny, čo predstavuje 168.000 eur, pripomenul v utorok starosta Filip Lukáč. Na kúpu kaštieľa si obec zobrala i úverové zdroje, časť zaplatí z vlastného rozpočtu. Kaštieľ je podľa starostu v dobrom stave, čo zavážilo i pri rozhodnutí o kúpe.
„Vzhľadom na to, že Trenčiansky samosprávny kraj tu buduje Hornonitriansku cyklomagistrálu až po Termálne kúpalisko Chalmová, chceli by sme tu mať reprezentačné priestory obce. To znamená pamätnú izbu, sobášnu miestnosť. Svoje pôsobiská by tu mali naše spoločenské organizácie ako Jednota dôchodcov Slovenska, základná škola s materskou školou,“ spomenul Lukáč.
Obec podľa neho takisto plánuje nadviazať spoluprácu s múzeami alebo umelcami, zabezpečiť chce v okolí rozvoj cykloturistiky i cestovného ruchu, a to i v spolupráci s obecným termálnym kúpaliskom.
„Už od prvého momentu, keď dôjde k podpisu kúpno-predajnej zmluvy, zaplateniu a kaštieľ prejde na list vlastníctva obce, budeme vyvíjať činnosť, čo sa týka projekčných prác, aby sme sa mohli uchádzať o zdroje z fondov Európskej únie,“ avizoval starosta.
Samospráva má podľa neho plány aj s parkom a jazerom, ktoré sú súčasťou pamiatky. „K revitalizácii parku, obnove mobiliáru, chodníkov, osvetlenia by sme radi, vzhľadom na výstavbu cyklotrasy, pristúpili už v budúcom roku. Takisto by sme tu už budúci rok chceli organizovať kultúrno-spoločenské akcie. Tých 70.000 štvorcových metrov, ktoré pripadajú ku kaštieľu a tvorí ich park so zákonom chránenými drevinami, chceme sprístupniť verejnosti,“ dodal.
Kaštieľ zo 17. storočia slúžil v minulosti ako reedukačné centrum. Po zisteniach Generálnej prokuratúry SR, ktorá vo svojej správe poukázala na viacero nedostatkov a porušovanie práv detí i v ďalších zariadeniach na Slovensku, štát centrum v Chalmovej ešte v auguste 2024 definitívne zrušil. O trvalé zatvorenie centra, ako i systematické zmeny v systéme prevýchovy detí a mládeže žiadala Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR i samospráva obce v otvorenom liste.
Pôvodne renesančná stavba sa nachádza na mieste pôvodnej pevnosti. Dvojpodlažný kaštieľ s pivnicou, dvoma nárožnými vežami a dvoma traktami prestavali do štýlu baroka v 18. storočí. Najvýraznejšou zmenou prešiel o storočie neskôr, keď rozšírili jeho múry a dali mu nádych klasicistického štýlu. Renováciou prešiel i začiatkom 20. storočia.
