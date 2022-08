Byt novinárky Ovsiannikovovej po jej protivojnovom proteste prehľadali

Moskva 10. augusta (TASR) - Ruské úrady urobili v stredu raziu v byte novinárky Mariny Ovsiannikovovej pre údajné poškodzovanie povesti ruskej armády. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Príslušníci bezpečnostných síl vstúpili do bytu novinárky bez toho, aby počkali na príchod jej právneho zástupcu, uviedol právnik Dmitrij Zachvatov z organizácie na ochranu občianskych práv OVD-Info.



Ovsiannikovová, ktorá za svoju kritiku ruskej vojny na Ukrajine musela zaplatiť už niekoľko pokút, teraz čelí dlhému trestu väzenia.



Podľa Zachvatova môže razia v byte súvisieť s nedávnym Ovsiannikovovej protestom v centre Moskvy – v mieste, odkiaľ je na dohľad Kremeľ –, keď držala plagát s textom "Putin je vrah, jeho vojaci fašisti".



Na základe sprísneného zákona môžu byť činy, ktoré poškodzujú dobré meno ruských ozbrojených síl, potrestané väzením až do 15 rokov.



Ovsiannikovová, ešte ako zamestnankyňa ruskej štátnej televízie, sa v marci dostala do pozornosti sveta, keď v živom vysielaní ukázala protestný plagát proti vojne Ruska na Ukrajine. Jej nápis znel: "Zastavte vojnu. Neverte propagande. Tu vám klamú."



Editorka, ktorá bola dovtedy pokladaná za lojálnu voči oficiálnej línii, si za svoj čin vyslúžila celosvetové uznanie. Po tejto udalosti žila krátky čas v zahraničí a pracovala ako reportérka pre nemecký denník Die Welt, pripomenula agentúra DPA.