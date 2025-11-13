Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Zahraničie

Byt poslanca AfD prehľadali pre podozrenie z terorizmu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V marci Vyšší krajský súd v Koblenzi odsúdil štyroch popredných činiteľov skupiny na niekoľko rokov väzenia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecká prokuratúra vo štvrtok ráno prehľadala byt nemenovaného poslanca strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v durínskom meste Ilmenau pre podozrenia z podpory teroristickej organizácie, uviedol hovorca prokuratúry. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Hovorca generálnej prokuratúry v Durínsku uviedol, že úrady prehľadali aj poslancove ďalšie dve nehnuteľnosti. Podľa hovorcu nebol vydaný zatykač na poslanca.

Tieto prehliadky súvisia s vyšetrovaním plánovaného únosu bývalého ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha, ktorý upadol do nemilosti krajne pravicových zoskupení za protipandemické opatrenia.

Nemenovaný poslanec AfD je podľa hovorcu podozrivý z podpory skupiny Empire Group a z napomáhania prípravy a podnecovania vlastizrady, uviedol hovorca.

Empire Group je podľa DPA krajne pravicovou teroristickou organizáciou, ktorá bola založená v januári 2022 s cieľom ukončiť demokratické zriadenie v Nemecku a nahradiť ho autoritárskym systémom vlády podľa vzoru ústavy Nemeckej ríše z roku 1871.

Na dosiahnutie tohto cieľa skupina plánovala konkrétne násilné činy, ako napríklad bombové útoky na energetické zariadenia či spomínaný únos Lauterbacha.

V marci Vyšší krajský súd v Koblenzi odsúdil štyroch popredných činiteľov skupiny na niekoľko rokov väzenia.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici