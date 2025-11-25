< sekcia Zahraničie
Bytča bude v roku 2026 hospodáriť takmer s 20-miliónovým rozpočtom
Autor TASR
Bytča 25. novembra (TASR) - Mesto Bytča bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 19,5 milióna eur. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková.
Doplnila, že bežný rozpočet je zostavený s prebytkom 461.620 eur. „Kapitálový rozpočet je navrhnutý so schodkom vo výške 1.580.320 eur a je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Rozpočet finančných operácií vykazuje kladný prebytok 1.118.700 eur,“ priblížila Brziaková.
Výdavky bežného rozpočtu smerujú najmä na zabezpečenie samosprávnych pôsobností, chod rozpočtových organizácií a výdavky spojené s nákladmi preneseného výkonu štátnej správy. „Schválený rozpočet je vyrovnaný a zároveň umožní mestu pokračovať v realizácii dôležitých investícií. Zároveň sme zachovali rozpočtovú disciplínu, aby sme zabezpečili udržateľný rozvoj mesta aj do budúcnosti,“ poznamenal primátor Bytče Miroslav Minárčik.
Kapitálové výdavky vo výške 2.288.670 eur sú určené na viaceré dôležité projekty, medzi ktoré patrí napríklad vypracovanie územného plánu, doplnenie chodníka a úprava parkovania na Ulici mieru, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií, výstavba obratiska na Družstevnej ulici, prístavba materskej školy Dostojevského či obnova materskej školy v Hliníku nad Váhom.
