ByteDance vyzvala na pozastavenie zákona o predaji TikToku v USA

Washington 9. decembra (TASR) - Čínska spoločnosť ByteDance v pondelok podala žiadosť o pozastavenie účinnosti zákona, ktorý jej nariaďuje predaj aplikácie TikTok v USA, kým vo veci nerozhodne americký Najvyšší súd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V opačnom prípade bude jedna z najpopulárnejších komunikačných platforiem v USA deň pred zmenou vlády odstavená, uviedla spoločnosť v žiadosti podanej na federálny odvolací súd vo Washingtone. V piatok (6. 12.) odvolací súd potvrdil platnosť zákona, podľa ktorého sa ByteDance musí do 19. januára zbaviť aplikácie na tvorbu krátkych videí v USA, inak jej hrozí zákaz. V opačnom prípade bude služba zablokovaná v celej krajine. Platforma má v USA 170 miliónov používateľov, čo predstavuje približne polovicu populácie. Podľa zdrojov oboznámených s problematikou spoločnosť ByteDance radšej službu v USA ukončí, ako by sa s ňou mala rozlúčiť.



Americké ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že TikTok v čínskom vlastníctve predstavuje hrozbu z dôvodu prístupu k obrovskému objemu osobných údajov Američanov. Vláda v Pekingu tak môže mať prístup k údajom používateľov z USA a uplatňovať politický vplyv. Generálny prokurátor Merrick Garland označil minulotýždňové rozhodnutie súdu za "dôležitý krok na to, aby sa čínskej vláde zabránilo v zneužívaní TikToku ako zbrane".