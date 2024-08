Bývalá demokratka Gabbardová chce v Bielom dome opäť Trumpa

Washington 27. augusta (TASR) — Bývalá uchádzačka demokratov o prezidentskú kandidatúru a kongresmanka Tulsi Gabbardová, ktorá sa medzičasom odvrátila od svojej strany, podporuje v novembrových voľbách republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa a je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby sa vrátil do Bieleho domu. Vyplýva to z príspevku, ktorý zverejnila v pondelok na sieti X, informovala agentúra DPA.



Gabbardová, bývalá príslušníčka Národnej gardy, na margo vojnových konfliktov na Blízkom východe a na Ukrajine povedala, že prioritou Trumpa v úrade bude odviesť USA "od prahu vojny". Kandidátka demokratov, viceprezidentka Kamala Harrisová, podľa nej symbolizuje obmedzovanie slobody a zneužívanie moci.



Známou sa stala 43-ročná Gabbardová začiatkom roka 2019, keď chcela za demokratov kandidovať na prezidenta vo voľbách v roku 2020. Vo svojej predvolebnej kampani sa okrem iného zasadzovala za demilitarizáciu zahraničnej politiky USA. Keď videla, že nemá šancu na úspech, podporila Joea Bidena, ktorý voľby vyhral.



Gabbardová čelila obvineniam, že jej kandidatúru podporuje Rusko a má za cieľ len oslabiť demokratov. Trump sa jej naopak opakovane zastával.



Gabbardová bola členkou Snemovne reprezentantov v rokoch 2013 - 2021. Jej postoje boli často v rozpore s postojmi Demokratickej strany. Napríklad v roku 2017 navštívila Sýriu, kde sa stretla s prezidentom Bašárom Asadom, za čo si vyslúžila ostrú kritiku. V októbri 2022 vystúpila z Demokratickej strany a odvtedy sa často objavuje v konzervatívnych médiách.