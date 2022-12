Bývalá dvorná dáma sa ospravedlnila za svoje rasistické poznámky

Londýn 17. decembra (TASR) - Buckinghamský palác v piatok oznámil zmierenie medzi bývalou dvornou dámou Susan Husseyovou, ktorá je krstnou mamou princa Williama a šéfkou charitatívnej organizácie Ngozi Fulaniovou. K zmiereniu došlo po tom, ako sa jej Husseyová ospravedlnila za rasistické poznámky, kvôli ktorým v novembri rezignovala, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Husseyová sa na podujatí organizovanom Kráľovnou manželkou Kamilou tejto prominentnej obhajkyne práv obetí domáceho násilia - ktorá je černoškou, no narodila sa a vyrastala v Londýne - opakovane pýtala: "Odkiaľ skutočne pochádzate, odkiaľ sú vaši ľudia?"



Buckinghamský palác, ktorý následne označil tieto poznámky za neprijateľné a hlboko poľutovaniahodné", uviedol, že dnešné stretnutie oboch žien bolo príjemné a plné pochopenia. "Fulaniová, ktorá bola na sociálnych sieťach aj inde neprávom vystavená tomu najodpudivejšiemu prívalu nadávok a musela prerušiť svoju charitatívnu prácu, aby ochránila svojich klientov a zamestnancov, ospravedlnenie prijala a ocenila, že Husseyová svoje otázky nekládla so zlým úmyslom," uviedol palác.



Husseyová bola v 83 rokoch najdlhšie slúžiacou dvornou dámou zosnulej kráľovnej Alžbety II. Do jej služieb nastúpila v roku 1960. Najskôr len pomáhala s kráľovskou korešpondenciou a časom sa stala jednou z najbližších dôverníčok kráľovnej.



Incident sa odohral po tom, ako najmladší syn kráľa Karola III., princ Harry a jeho manželka Meghan, vyslovili obvinenia týkajúce sa rasizmu v kráľovskej rodine. Dvojica vlani v televíznom rozhovore povedala, že nemenovaný člen rodiny sa opýtal na to, akú farbu pleti bude mať ich syn Archie, nakoľko Meghan má i afroamerické korene.