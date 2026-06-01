Bývalá EÚ ombudsmanka kritizuje EK za elitársku správu informácii
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - Bývalá európska ombudsmanka Emily O'Reillyová v pondelok kritizovala „elitársky“ nedostatok transparentnosti v Európskej komisii (EK). Ide podľa nej o hrozbu pre demokraciu, píše TASR podľa správy magazínu Politico.
„Nemôžete mať ľudí v budovách naokolo, ktorí robia rozhodnutia, vytvárajú regulácie a nechávajú si pre seba všetky informácie, na ktorých zakladajú svoje rozhodovanie,“ uviedla O'Reillyová. „Je to elitárske a je to nedemokratické,“ doplnila.
O'Reillyová slúžila ako európska ombudsmanka v rokoch 2013 až 2025. Európsku komisiu takto kritizovala na tlačovej besede v Bruseli v rámci spúšťania prodemokratickej iniciatívy Democracy27, ktorej je súčasťou.
Úlohou ombudsmana v rámci EÚ je okrem iného aj presadzovať zásady transparentnosti v európskych inštitúciách. Jeho rozhodnutia však nie sú záväzné a ich implementácia závisí od samotných inštitúcií.
O’Reillyová tvrdí, že ju často frustrovalo, že sa Komisia rozhodla ignorovať odporúčania jej úradu a konala „znova a znova“, akoby „ľuďom nemohla zveriť určité informácie“.
„Ak ste mali problémy, ako napríklad celú tú záležitosť okolo COVID-19 a zmlúv o vakcínach... aj keď odporúčania, ktoré som dala, boli právne podložené, valídne... aj tak sa podľa nich nekonalo,“ vyhlásila.
Magazín Politico uvádza, že mimovládne organizácie, médiá a aj niektorí bývalí eurokomisári dlhodobo kritizujú EK za jej „kultúru tajnosti“ počas funkčných období predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Tú opakovane obviňujú z jednostranného konania či dokonca uzurpovania moci.
