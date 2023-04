Bývalá europoslankyňa Kailisová obvinená z korupcie ide do väzenia

Brusel 12. apríla (TASR) - Súd v Belgicku v stredu súhlasil s prepustením gréckej europoslankyne Evy Kailisovej obvinenej z korupcie do domáceho väzenia. Kailisová bola do vypuknutia aféry podpredsedníčka Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



"Je v domácom väzení v Belgicku a bola umiestnená pod elektronické sledovanie. Vyšetrujúci sudca o tom práve rozhodol," povedal Antoon Schotsaert z belgickej federálnej prokuratúry. Podľa prokuratúry bude Kailisovej dovolené zostať počas vyšetrovania na jej belgickej adrese.



Europoslankyňu zadržali 9. decembra po tom, čo belgická polícia vykonala razie na viacerých miestach spojených s politikmi a našla v hotovosti vyše 1,5 milióna eur.



Kailisová sa stala tvárou korupčného škandálu v EP a ako posledná podozrivá ostávala vo vyšetrovacej väzbe. Ďalší štyria zadržaní vrátane jej partnera a otca jej dcéry - bývalého poslaneckého asistenta Francesca Giorgia - boli do domáceho väzenia prepustení už skôr. Kailisová počas celého vyšetrovania trvá na svojej nevine.



Vyšetrovatelia predpokladajú, že bývalý poslanec EP Antonio Panzeri riadil sieť europoslancov a popredných predstaviteľov mimovládnych organizácií či odborov. Boli pripravení brať úplatky a následne podporovať záujmy Kataru a Maroka. Vlády oboch krajín popreli akékoľvek pochybenie.



Podľa právnika Panzeri spolupracuje s vyšetrovateľmi. Jeho výpoveď viedla vo februári k zadržaniu belgického europoslanca Marca Tarabellu, ktorý bol do domáceho väzenia prepustený v utorok.