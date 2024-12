Bývalá grécka kráľovská rodina žiada o občianstvo

Atény 21. decembra (TASR) - Členovia bývalej gréckej kráľovskej rodiny vo štvrtok požiadali o grécke občianstvo pod rodinným menom "De Grece" a formálne tak uznali republikánsky systém vlády v krajine. Podľa Grécka ide o prelomový krok a prichádza 50 rokov po páde monarchie. TASR píše na základe správ agentúr AP a AFP.



"Historicky nevyriešiteľná záležitosť sa rieši," povedal úradník gréckeho ministerstva vnútra Athanasios Balerpas. "Pozerajme sa teraz do budúcnosti. Myslím si, že je to dobrá situácia, pretože uzatvára minulosť a my sa teraz ako národ môžeme pozerať dopredu," dodal.



Priezvisko, ktoré si rodina zvolila, vo francúzštine znamená "z Grécka" a jeho voľba pobúrila ľavicových politikov v krajine. "Keď hovoria, že sa vzdávajú svojich titulov a akýchkoľvek budúcich nárokov (na trón), voľbou tohto priezviska vyvolávajú zmätok," uviedla podľa AFP grécka strana PASOK.



Viaceré stredoľavicové a ľavicové strany v Grécku argumentovali proti tomu, aby sa bývalej kráľovskej rodine umožnilo zvoliť si vlastné priezvisko, ale proti ich právu na občianstvo nenamietali, informuje agentúra AP.



Grécku monarchiu zrušilo v roku 1974 referendum, po ktorom bol v krajine nastolený republikánsky systém. Zosnulý kráľ Konštantín II. a členovia jeho rodiny boli o 20 rokov neskôr zbavení gréckeho občianstva pre spory s vládou. Tie sa týkali bývalého kráľovského majetku a kráľovho odmietnutia vzdať sa akéhokoľvek práva na grécky trón pre svojich potomkov. Členovia kráľovskej rodiny potom žili desaťročia v exile.



V roku 1994 im tiež grécky zákon pridelil priezvisko Glucksburg, ktoré rodina odmietla. Podľa nej ju príliš spájalo s jej nemeckým pôvodom a robilo jej členov menej legitímnymi Grékmi, píše agentúra AP.



Úradníci oficiálne nemenovali nových žiadateľov o občianstvo. Grécke spravodajské médiá podľa AP však vo veľkom informovali, že oň požiadalo desať členov bývalej kráľovskej rodiny vrátane všetkých piatich detí Konštantína II. a jeho manželky Anny Márie - Alexia, Pavlos, Nikolaos, Theodora a Philippos - ako aj ich päť vnúčat.