Bývalá hovorkyňa Bieleho domu chce byť guvernérkou štátu Arkansas

Washington 26. januára (TASR) - Sarah Huckabeeová-Sandersová, bývalá hovorkyňa exprezidenta USA Donalda Trumpa, sa v roku 2022 bude uchádzať o post guvernérky štátu Arkansas. Svoje rozhodnutie oznámila v pondelok.



Pred tým, ako Sandersová odišla do Washingtonu, bola vedúcou volebného tímu svojho otca Mikea Huckabeeho, ktorý sa v roku 2016 neúspešne uchádzal o nomináciu Republikánskej strany vo voľbách prezidenta USA. Pred tým - v rokoch 1996 až 2007 - bol Huckabee guvernérom Arkansasu.



Tento južanský štát je silne prorepublikánsky a Sandersová je považovaná za favoritku v boji o stranícku nomináciu do budúcoročných volieb.



V Arkansase je stále veľmi populárny aj Trump - v novembrových prezidentských voľbách tam zvíťazil so ziskom viac ako 62 percent hlasov. Aj Sandersová sa preto vo svojom osem minút trvajúcom videu, v ktorom oznamovala svoje rozhodnutie kandidovať, sústredila na pripomenutie času stráveného po Trumpovom boku.



"Keďže radikálna ľavica má teraz kontrolu nad Washingtonom, váš guvernér je vašou poslednou obrannou líniou," upozornila Sandersová vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Twitter. Svojich potenciálnych voličov ubezpečila, že ako guvernérka bude brániť ich "právo na slobodu od socializmu a tyranie."



Sandersová mala ako hovorkyňa Bieleho domu problematický až bojovný vzťah k novinárom pokrývajúcim dianie v Trumpovej administratíve. Obviňovali ju tiež, že novinárom viackrát klamala, čo však ona sama popiera. Z Bieleho domu odišla v roku 2019 a na rozdiel od mnohých Trumpových bývalých zamestnancov sa s ním rozišla v dobrom.



Trump jej zámer kandidovať za guvernérku štátu Arkansas podporil, keď naň hneď v pondelok, krátko po oznámení, reagoval. Vo svojom vyhlásení vyjadril presvedčenie, že "Sarah bude SKVELÁ guvernérka" a dodal, že jej kandidatúru schvaľuje a plne podporuje.