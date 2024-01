Bývalá hviezda nemeckej ľavice je spolupredsedníčkou novej strany

Berlín 8. januára (TASR) - Významná nemecká opozičná politička Sahra Wagenknechtová v pondelok formálne založila novú stranu, ktorá bude mať svoj volebný debut v júni - vo voľbách do Európskeho parlamentu, informovala agentúra AP.



Agentúra DPA uviedla, že Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) bola ako strana oficiálne založená v pondelok ráno, keď bol aj zvolený jej prvý výkonný výbor. Prvá konferencia novej strany sa uskutoční 27. januára.



Wagenknechtová, ktorá v októbri spolu s deviatimi poslancami Bundestagu opustila stranu Ľavica (Die Linke), sa stala líderkou BSW. O predsednícku funkciu sa však Wagenknechtová delí s bývalou šéfkou ľavicovej frakcie v nemeckom parlamente Amirou Mohamedovou Aliovou.



Podpredsedom BSW sa stal podnikateľ a univerzitný profesor Shervin Haghsheno a poslanec parlamentu Christian Leye je straníckym tajomníkom.



Volebnými lídrami BSW pre voľby do europarlamentu budú bývalý politik Ľavice Fabio De Masi a dlhoročný sociálny demokrat Thomas Geisel.



Wagenknechtová uviedla, že jej strana sa bude uchádzať o hlasy voličov aj vo voľbách, ktoré sa v septembri uskutočnia v troch spolkových krajinách na východe Nemecka.



Podľa agentúry AP nová strana BSW spája ľavicovú ekonomickú politiku s reštriktívnym prístupom k migrácii a ďalšími postojmi, o ktorých sa niektorí pozorovatelia domnievajú, že by jej mohli pomôcť odobrať hlasy krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD).