Bývalá juhokórejská prvá dáma sa postavila pred súd
Soul 24. septembra (TASR) - Manželka odvolaného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola, Kim Kon-hi, sa v stredu objavila na prvom pojednávaní v jej korupčnom procese. Je to po prvý raz, čo sa bývalá prvá dáma postavila pred súd po tom, čo jej manžela odvolali z úradu za vyhlásenie stanného práva v krajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
Bývalú prvú dámu zadržala polícia v auguste na základe niekoľkých obvinení vrátane manipulácie s akciami a korupcie. Na stredajšie pojednávanie sa dostavila osobne v sprievode stráže s väzenským číslom na hrudi. Uviedla, že si neželá proces pred porotou.
Kim je prvou manželkou bývalej hlavy štátu, ktorá sa postavila pred súd, zatiaľ čo jej manžel taktiež čelí obvineniam v súvislosti s jeho krátkodobým vyhlásením stanného práva z decembra 2024, ktoré uvrhlo Južnú Kóreu do politického chaosu.
AFP konštatuje, že bývalá prvá dáma je dlhodobo vystavená pozornosti verejnosti, pričom pretrvávajú otázky ohľadom jej údajnej úlohy v manipulácii s akciami. Je tiež obvinená zo zasahovania do nominačného procesu poslancov v Junovej strane, čo ako objasňuje francúzska tlačová agentúra, predstavuje porušenie volebných zákonov.
Právni experti tvrdia, že počas procesu by mohli byť bývalý prezident a prvá dáma predvolaní spoločne kvôli ich údajnej úlohe pri ovplyvňovaní parlamentných volieb. Jun Sok-jol ako prezident vetoval tri návrhy zákonov o osobitnom vyšetrovaní, ktoré prijal parlament ovládaný opozíciou a ktoré sa snažili prešetriť obvinenia voči Kim. Posledné veto vydal koncom novembra a o týždeň neskôr vyhlásil stanné právo.
