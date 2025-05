Bývalá líderka AfD Petryová opäť zakladá novú stranu

Berlín 6. mája (TASR) — Bývalá líderka a spoluzakladateľka Alternatívy pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová zakladá novú stranu, ktorá sa zúčastní už na krajinských voľbách v roku 2026. Na tento účel pred niekoľkými mesiacmi založila s kolegami združenie Tím slobody, povedala v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Die Welt.



Názov strany Petryová zatiaľ nechce prezradiť, o jej obsahovej orientácii sa však už rozhodlo.



„Priepasť v straníckom systéme nie je medzi CDU (Kresťanskodemokratickou úniou) a AfD, ale skôr v absencii protietatistickej, liberálnej ponuky,“ uviedla 49-ročná Petryová. Programom novej strany bude „obnovenie kultúrnych väzieb so Západom a protietatistická ponuka ako pozitívna alternatíva k súčasným stranám“.



Etatizmus je politický postoj, ktorý sa snaží spoločenské problémy riešiť hlavne štátnymi zásahmi. V širšom zmysle ide o prehnané zdôrazňovanie významu štátu v spoločnosti, jeho zásahov do hospodárskeho a politického života spoločnosti, ktoré môžu vyústiť až do prerastania štátu so spoločnosťou.



Pomer výdavkov štátu k hrubému domácemu produktu sa podľa Petryovej musí do piatich rokov znížiť z necelých 50 na 25 percent. Politička tvrdí, že v Nemecku v súčasnosti neexistuje žiadna strana, ktorá by mala tento cieľ a chcela by presadzovať slobodu prejavu.



AfD založila Petryová spolu s Berndom Luckem a ďalšími kolegami vo februári 2013, no krátko po spolkových voľbách v roku 2017 z nej odišla pre vnútrostranícke rozpory. V tom čase svoj odchod zdôvodňovala rastúcim vplyvom krajne pravicového krídla okolo lídra AfD v spolkovej krajine Durínsko Björna Höckeho. Do roku 2021 pôsobila ako nezávislá poslankyňa Bundestagu. Založila aj Modrú stranu (Blaue Partei), ktorá však po volebných neúspechoch v Sasku a Durínsku koncom roka 2019 oznámila svoje rozpustenie.



S ďalšou novou stranou chce na budúci rok kandidovať v krajinských voľbách - najprv v Bádensku-Württembersku. Ako kandidátov chce prilákať nestraníckych občanov a podnikateľov so životnými a profesionálnymi skúsenosťami, ktorí sa však nestanú členmi strany.