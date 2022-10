Bývalá novinárka Ovsiannikovová utiekla z Ruska, tvrdí jej právnik

Moskva 17. októbra (TASR) - Bývalá novinárka ruskej štátnej televízie Marina Ovsiannikovová, ktorá pred niekoľkými mesiacmi v živom vysielaní protestovala proti vojne na Ukrajine, utiekla z Ruska. V pondelok to pre agentúru AFP povedal jej právnik Dmitrij Zachvatov, informuje TASR.



"Ovsiannikovová a jej dcéra opustili Rusko niekoľko hodín po odchode z adresy, kde bola v domácom väzení. Teraz sú v Európe a sú v poriadku," povedal právnik. Dodal, že novinárka čaká, kým o tom bude môcť verejne hovoriť, no zatiaľ to nie je bezpečné.



Ovsiannikovová (44) v marci ešte ako zamestnankyňa ruskej štátnej televízie v živom vysielaní ukázala protestný plagát proti vojne Ruska na Ukrajine. Jej nápis znel: "Zastavte vojnu. Neverte propagande. Tu vám klamú."



V auguste bola Ovsiannikovová obvinená zo šírenia klamlivých informácií o ruských ozbrojených silách a súd jej nariadil domáce väzenie, v ktorom mala zostať do 9. októbra. Toto obvinenie podľa agentúry Reuters súvisí s júlovým protestom, keď bývalá novinárka na nábreží oproti Kremľu držala plagát nazývajúci ruského prezidenta Vladimira Putina vrahom a jeho vojakov fašistami. V prípade usvedčenia jej hrozí desať rokov odňatia slobody.



Ruské ministerstvo vnútra Ovsiannikovovú 3. októbra vyhlásilo za hľadanú osobu po tom, ako ušla z domáceho väzenia. Bývalá novinárka ruskej štátnej televízie následne uviedla, že utiekla, pretože sa považuje za nevinnú.