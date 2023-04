Bývalá novozélandská premiérka Ardernová bude pôsobiť na Harvarde

Wellington 26. apríla (TASR) - Bývalá premiérka Nového Zélandu v stredu oznámila, že od jesene bude pôsobiť na prestížnej Harvardovej univerzite v americkom štáte Massachusetts. Podľa vlastných slov tam bude "prednášať, vyučovať a študovať", informovala televízia CNN.



Štyridsaťdvaročná labouristická politička Ardernová stála na čele novozélandskej vlády od októbra 2017 do 25. januára 2023. Svoje rozhodnutie odísť z funkcie nečakane oznámila len niekoľko dní vopred s vysvetlením, že už nemá energiu na ďalšie pôsobenie v politike.



V stredu oznámila, že dočasne odchádza do akademického prostredia a strávi jeden semester ako účastníčka vedeckých štipendijných programov Harvardovej univerzity.



"Je to pre mňa obrovská česť, že som dostala pozvanie na Harvardovu univerzitu," napísala Ardernová na Instagrame s tým, že by mala pôsobiť na fakulte Harvard Kennedy School (HKS) v rámci štipendijných programov určených pre svetových a verejných lídrov.



Okrem toho sa zapojí aj do študijného programu zameraného na výzvy spojené s rozvojom umelej inteligencie a prejavov násilného extrémizmu v on-line prostredí.



V roku 2017 sa Ardernová vo veku 37 stala rokov vôbec najmladšou premiérkou na svete. Bola zároveň druhou ženou v novodobých svetových dejinách, čo sa počas zastávania premiérskej funkcie stala matkou - v júni 2018 sa jej narodila dcéra Neve.



Počas piatich rokoch vo funkcii previedla Nový Zéland cez pandémiu koronavírusu, prírodné katastrofy aj najhorší teroristický útok v dejinách svojej krajiny, keď ozbrojený extrémista zabil vyše 50 ľudí v mešitách v novozélandskom meste Christchurch.



Po odchode z politiky sa Ardernová venuje boju proti extrémizmu na internete a environmentálnym otázkam.