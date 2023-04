Bývalá novozélandská premiérka sa bude venovať boju s extrémizmom

Wellington 4. apríla (TASR) - Bývalá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová bude pomáhať pri obmedzovaní násilného extrémizmu na internete a bude tiež členkou výboru environmentálnej ceny, ktorú založil britský princ William. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ardernová odstúpila z postu premiérky v januári s tým, že už nemá dosť energie na riadenie krajiny a uviedla, že sa nebude uchádzať ani o poslanecký mandát. V stredu by mala v parlamente predniesť svoj posledný príhovor.



Po víťazstve vo voľbách v roku 2017 sa stala vo veku 37 rokov najmladšou ženskou líderkou vo svete. Teraz bude pôsobiť ako neplatená vyslankyňa iniciatívy Christchurch Call. Ardernová je spoluzakladateľkou tejto iniciatívy, ktorá má spojiť krajiny a technologické spoločnosti v boji proti extrémizmu, uviedla novozélandská vláda.



Jej vznik súvisí s útokom na dve mešity v druhom najväčšom novozélandskom meste Christchurch z marca 2019. Zahynulo tam 51 ľudí a 40 bolo zranených, pričom útočník časť útoku vysielal online.



"Christchurch Call je pre zahraničnú politiku vlády priorita a Jacinda Ardernová má jedinečné postavenie na to, aby eliminovala na internete obsah súvisiaci s násilným extrémizmom," uviedol súčasný premiér Chris Hipkins.



Bývalá premiérka sa tiež stane členkou výboru ceny princa Williama s názvom Earthshot Prize. Tá sa podľa Kensingtonského paláca udeľuje za prínos v environmentalistike.



Ardernová sa po nástupe do úradu premiérky zviezla na vlne tzv. Jacindamánie a viedla kampaň za práva žien a ukončenie chudoby detí a ekonomickej nerovnosti. Medzinárodné uznanie si vyslúžila aj za zvládnutie pandémie koronavírusu. Jej popularita však neskôr začala klesať v dôsledku zvýšenia inflácie či kriminality.