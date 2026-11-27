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Bývalá pornoherečka Ilona Stallerová chce byť starostkou Ríma
Stallerová sa popri svojej kariére vo filmovom priemysle pod prezývkou Cicciolina (bacuľka) už skôr venovala politike.
Autor TASR
Rím 27. novembra (TASR) - Bývalá pornoherečka Ilona Stallerová, známa skôr pod menom Cicciolina, chce byť starostkou Ríma. O najvyšší post na radnici talianskeho hlavného mesta sa chce uchádzať v budúcoročných komunálnych voľbách. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry DPA.
Vo vysielaní rozhlasovej stanice Rai Radio1 poukázala 75-ročná rodáčka z Budapešti na to, že v Taliansku žije už od roku 1972. „S mojou pomocou sa Rím stane moderným mestom, v ktorom sa dobre žije - to je prvý bod môjho programu,“ povedala.
Stallerová sa popri svojej kariére vo filmovom priemysle pod prezývkou Cicciolina (bacuľka) už skôr venovala politike. V roku 1979 bola hlavnou kandidátkou ekologickej strany Lista del Sole (Slnečná kandidátka). Súčasťou jej vtedajšej predvolebnej kampane bolo aj odhaľovanie pŕs počas verejných vystúpení, pripomenula nemecká agentúra. V rokoch 1987 až 1992 bola poslankyňou talianskeho parlamentu za stranu Partito Radicale (Radikálna strana).
V roku 2013 sa bývalá manželka amerického umelca Jeffa Koonsa už raz pokúsila stať starostkou Ríma. Vtedy však neuspela už v predbežnom hlasovaní o nominácii ako kandidátka jednej malej strany. Kandidát tejto strany získal napokon len 0,08 percenta hlasov voličov.
Stallerová v rozhovore neprezradila, za koho chce teraz kandidovať, ale jej šance sa považujú za minimálne. V súčasnosti stojí na čele rímskej radnice sociálny demokrat Roberto Gualtieri, poznamenala DPA.
Vo vysielaní rozhlasovej stanice Rai Radio1 poukázala 75-ročná rodáčka z Budapešti na to, že v Taliansku žije už od roku 1972. „S mojou pomocou sa Rím stane moderným mestom, v ktorom sa dobre žije - to je prvý bod môjho programu,“ povedala.
Stallerová sa popri svojej kariére vo filmovom priemysle pod prezývkou Cicciolina (bacuľka) už skôr venovala politike. V roku 1979 bola hlavnou kandidátkou ekologickej strany Lista del Sole (Slnečná kandidátka). Súčasťou jej vtedajšej predvolebnej kampane bolo aj odhaľovanie pŕs počas verejných vystúpení, pripomenula nemecká agentúra. V rokoch 1987 až 1992 bola poslankyňou talianskeho parlamentu za stranu Partito Radicale (Radikálna strana).
V roku 2013 sa bývalá manželka amerického umelca Jeffa Koonsa už raz pokúsila stať starostkou Ríma. Vtedy však neuspela už v predbežnom hlasovaní o nominácii ako kandidátka jednej malej strany. Kandidát tejto strany získal napokon len 0,08 percenta hlasov voličov.
Stallerová v rozhovore neprezradila, za koho chce teraz kandidovať, ale jej šance sa považujú za minimálne. V súčasnosti stojí na čele rímskej radnice sociálny demokrat Roberto Gualtieri, poznamenala DPA.