Bývalá prvá dáma R. Carterová podstúpi domácu hospicovú starostlivosť

Atlanta 18. novembra (TASR) - Bývalá prvá dáma USA Rosalynn Carterová prešla vo veku 96 rokov do tzv. domácej hospicovej starostlivosti. Oznámilo to v piatok Carterovo centrum - nezisková organizácia, ktorú založil jej manžel a niekdajší prezident Jimmy Carter. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Carterová sa tak podľa centra pridala ku svojmu 99-ročnému manželovi, ktorý do tohto druhu starostlivosti prešiel vo februári. Ešte začiatkom tohto roka rodina Carterovcov informovala, že bývalá prvá dáma trpí demenciou.



Demokrat Carter bol prezidentom Spojených štátov v rokoch 1977 - 1981. Je najstarším žijúcim bývalým americkým prezidentom. V roku 2002 dostal Carter za svoje zásluhy Nobelovu cenu za mier. S manželkou Rosalynn je ženatý viac ako 77 rokov.