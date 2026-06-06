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Bývala rakúska ministerka sa sťažuje na ideologizáciu energopolitiky

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Na snímke bývalá ministerka zahraničných vecí Rakúskej republiky Karin Kneisslová počas tlačovej konferencie po rokovaní so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom v Bratislave 9. januára 2018. Foto: TASR - Marko Erd

Európa sa podľa nej posledných 20 rokov v podstate zameriava na klimatickú politiku, nie na energetickú politiku.

Autor TASR
Viedeň 6. júna (TASR) - Rozvoj energetického sektora v Európe nie je založený na princípoch vedy alebo techniky, ale na ideologických úvahách, vyhlásila bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová počas prezentácie nemeckého vydania svojej knihy Requiem za Európu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Podujatie sa konalo v utorok (2. 6.) na ruskom veľvyslanectve vo Viedni. Bývalá ministerka sa zúčastnila prostredníctvom videohovoru. „Žiaľ, dnes je v Európe veľa vecí ideologických. To, čo by malo byť otázkou fyziky, chémie alebo zdravého rozumu, sa stalo ideológiou. Energia sa stala ideologickou témou,“ povedala bývalá ministerka.

Európa sa podľa nej posledných 20 rokov v podstate zameriava na klimatickú politiku, nie na energetickú politiku. „Už nemáme skutočných ministrov energetiky. Máme ministrov hospodárstva, ktorí majú s energetikou málo spoločného. Mnohí ministri energetiky sa nazývajú ministri klímy alebo ministri energetickej transformácie,“ priblížila.

Ako uviedla Kneisslová, riešenie problémov súvisiacich s energetickou bezpečnosťou a dodávkami energií pre podniky a domácnosti sa často redukuje na slogan: „Všetko musí byť zelené. Všetko musí byť obnoviteľné.“
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