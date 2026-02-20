< sekcia Zahraničie
Bývalá supermodelka Cindy Crawfordová oslavuje 60 rokov
Crawfordovej veľký prelom nastal, keď si ju časopis Vogue v auguste 1986 vybral na titulnú stranu.
Autor TASR
Bratislava/New York 20. februára (TASR) - Svojím pôvabom púta pozornosť svetovej verejnosti od druhej polovice 80. rokov, keď sa stala jednou z originálnych supermodeliek. Bezprecedentným spôsobom zmenila tvár módneho priemyslu. Osobnostný šarm, praktický prístup a parametre postavy jej vyniesli popularitu u oboch pohlaví. Americká modelka, herečka, televízna osobnosť a podnikateľka Cindy Crawfordová oslávi v piatok šesťdesiatku.
Crawfordovej veľký prelom nastal, keď si ju časopis Vogue v auguste 1986 vybral na titulnú stranu. Rozhodnutie magazínu ponechať jej materské znamienko nad ústami bez úpravy stanovilo nový štandard v odvetví; stalo sa jej ochrannou známkou. Crawfordová bola prvou modernou modelkou, ktorá pózovala nahá pre pánsky časopis Playboy (júl 1988) a v rokoch 1989-1995 moderovala módnu televíznu šou House of Style na stanici MTV. V roku 1989 podpísala multimiliónovú zmluvu s kozmetickou spoločnosťou Revlon.
Cynthia Ann „Cindy“ Crawfordová sa narodila v meste DeKalb pri Chicagu. V roku 1982, keď počas leta brigádovala na blízkej farme, ju spozoroval a odfotografoval miestny novinár. Nasledujúci rok sa prihlásila do súťaže Look of the Year (neskôr premenovanej na Elite Model Look). Postavenie finalistky jej zabezpečilo profesionálne zastúpenie, vďaka čomu rýchlo získala modelingové zákazky. Crawfordová v roku 1984 absolvovala ako najlepšia študentka ročníka strednú školu DeKalb High School a začala študovať chemické inžinierstvo na Northwestern University. Zistila však, že je čoraz ťažšie skĺbiť školu s modelingom a v roku 1985 prerušila štúdium, aby sa mohla venovať kariére modelky na plný úväzok.
V januári 1990 sa objavila na obálke britského vydania Vogue na prelomovej spoločnej fotografii so supermodelkami Christy Turlingtonovou, Naomi Campbellovou, Lindou Evangelistovou a Tatjanou Patitzovou. Skupinová snímka viacerých topmodeliek na jednej obálke pritiahla značnú pozornosť. Všetky v tom istom roku účinkovali vo videoklipe k piesni Freedom! '90 popového speváka Georgea Michaela.
Ako fenomén supermodeliek začal stúpať, Crawfordová bola na čele malej skupiny modeliek - v odvetví známych ako „supers“ -, ktoré sa stali celosvetovými celebritami a čoraz viac dominovali na módnych prehliadkach aj v médiách. V roku 1995 sa objavila v rozsiahlej reklamnej kampani spoločnosti Pepsi, pričom časopis Forbes ju označil za najlepšie zarábajúcu modelku na svete.
Crawfordová si rýchlo získala reputáciu vďaka svojmu obchodnému talentu a je všeobecne považovaná za prvú modelku, ktorá diverzifikovala svoju kariéru tým, že sa pustila do viacerých podnikateľských oblastí. Založila vlastnú produkčnú spoločnosť Crawdaddy, ktorá sa venovala výhradne riadeniu jej profesionálnej dráhy a v roku 1992 vydala prvú časť zo série svojich fitnesových videí, z ktorých sa predali milióny kusov.
Záver 90. rokov znamenal zároveň koniec éry supermodeliek. Crawfordová opäť pózovala nahá pre Playboy (október 1998), aby tak spropagovala svoj nový televízny špeciál Sex with Cindy Crawford na stanici ABC, ktorý sa zaoberal sexuálnymi postojmi v USA. Relácia však dosiahla nízku sledovanosť. V roku 2000 ukončila kariéru modelky na plný úväzok - po tom, ako sa objavila na stovkách obálok časopisov a predvádzala oblečenie na mólach pre najznámejšie módne značky sveta.
Začiatkom 21. storočia uviedla na trh rad produktov pod svojím menom vrátane nábytku podľa vlastného dizajnu. V roku 2015 vyšla biografická kniha Becoming mapujúca jej život a kariéru. Ako herečka sa objavila v niekoľkých nie veľmi úspešných filmoch, z ktorých možno spomenúť akčný triler Ako štvaná zver (1995) alebo drámu The Simian Line (2000). Účinkovala aj v niekoľkých dokumentárnych filmoch o svete módy - Unzipped (1995) či Catwalk (1995). Okrem videa pre Georgea Michaela hrala tiež v hudobných videoklipoch Keep on Laughin' (Ric Ocasek, 1986), Please Come Home for Christmas (Bon Jovi, 1994), Girl Panic! (Duran Duran, 2011) a Bad Blood (Taylor Swiftová, 2015).
Crawfordovej prvý manžel bol od roku 1991 hollywoodský herec Richard Gere. Po prvý raz sa spoločne ukázali na verejnosti ako pár v marci toho roku na 63. ročníku udeľovania Oscarov. Rozviedli sa v roku 1995. V roku 1998 sa jej druhým manželom stal americký podnikateľ Rande Gerber, s ktorým má syna Presleyho (1999) a dcéru Kaiu (2001). Obaja sa venujú modelingu.
