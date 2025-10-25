< sekcia Zahraničie
Bývalá thajská kráľovná Sirikit zomrela vo veku 93 rokov
V deň narodenín Sirikit, ktorú mali Thajčania vo veľkej úcte ako kráľovnú matku, sa v krajine oslavoval Deň matiek.
Autor TASR
Bangkok, 25 októbra (TASR) - Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie kráľovského paláca.
Sirikit, manželka zosnulého kráľa Pchúmipchóna Adundéta, ktorý vládol v krajine od roku 1946 do roku 2016, zomrela v piatok večer. Od 17. októbra bola hospitalizovaná pre infekciu krvi. Napriek úsiliu lekárskeho tímu sa jej stav nelepšil.
„Stav Jej Veličenstva sa do piatku zhoršoval a skonala o 21.21 h (16.21 h SELČ)... v nemocnici Chulalongkorn v Bangkoku vo veku 93 rokov,“ uvádza sa vo vyhlásení paláca.
Sikirit sa za posledné roky na verejnosti príliš neobjavovala v dôsledku jej zhoršujúceho sa zdravotného stavu.
V deň narodenín Sirikit, ktorú mali Thajčania vo veľkej úcte ako kráľovnú matku, sa v krajine oslavoval Deň matiek.
Sikirit sa v 60. rokoch sa stretla s americkými prezidentmi a hviezdami vrátane Elvisa Presleyho a opakovane sa objavovala na obálkach západných časopisov, poznamenáva AFP.
