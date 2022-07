Bývalá írska vojačka dostala za členstvo v IS 15 mesiacov väzenia

Dublin 22. júla (TASR) - Bývalú írsku vojačku odsúdili v piatok na 15 mesiacov väzenia za to, že sa v Sýrii pridala k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



Sudca Tony Hunt v zdôvodnení rozsudku uviedol, že obžaloba bez akýchkoľvek pochybností preukázala, že Lisa Smithová (40) odcestovala do Sýrie s vedomím, čo ju môže čakať, a prisahala tam vernosť IS, ktorý vtedy viedol Abú Bakr al-Bagdádí.



Výšku vyneseného trestu sudca zdôvodnil nízkym rizikom recidívy. Konštatoval však súčasne, že Smithová neprejavila žiadnu ľútosť nad svojimi činmi.



Súd zložený z troch sudcov súčasne Smithovú oslobodil od obvinenia z financovania terorizmu tým, že poslala 800 eur na liečbu Sýrčana v Turecku.



Smithová sa v roku 2001 stala príslušníčkou írskej armády. O prepustenie z nej požiadala v roku 2011 - údajne pre rozpor medzi svojou vierou a úlohami v armáde, ale najmä preto, že jej bola zamietnutá žiadosť o povolenie nosiť hidžáb. V tomto období sa aj rozviedla a na niekoľko rokov prerušila kontakty so svojou rodinou.



Podľa televízie Sky News si Smithová v októbri roku 2015 kúpila jednosmernú letenku, odcestovala z Dublinu do Turecka a prekročila hranice do oblasti Sýrie kontrolovanej IS.



V Sýrii sa vydala za Sajida Aslama - Brita, o ktorom sa súd dozvedel, že "na jej radu absolvoval snajperský kurz". Páru sa v júni roku 2017 narodila dcéra.



Po páde IS sa Smithová v decembri roku 2019 vrátila do Írska. Bola zatknutá na dublinskom letisku a obvinená z teroristických trestných činov.