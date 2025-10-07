< sekcia Zahraničie
Bývalá zamestnankyňa banky ide do väzenia za krádež zlatých tehál
Banke sa podarilo získať späť len časť z ukradnutej sumy.
Autor TASR
Tokio 7. októbra (TASR) - Bývalú zamestnankyňu jednej z najväčších japonských bánk poslal súd v Tokiu na deväť rokov do väzenia za opakovanú krádež zlatých tehál a hotovosti v celkovej hodnote približne 2,6 milióna dolárov. Uvádza sa to v rozhodnutí, ktoré mala v utorok k dispozícii na nahliadnutie agentúra AFP, píše TASR.
Jukari Jamazakiová, ktorá pracovala pre finančnú skupinu Mitsubishi UFJ a bola závislá na hazardných hrách, začala kradnúť po tom, čo sa zadlžila v dôsledku obchodovania s menami a stávok na kone.
Svoju pozíciu zástupcu vedúceho pobočky v banke MUFG, ako aj dôverné informácie, využila na „znefunkčnenie bezpečnostného systému“ a odcudzenie zlatých tehál v hodnote viac než 330 miliónov jenov (2,2 milióna dolárov) a vyše 60 miliónov jenov (400.000 dolárov) v hotovosti z trezorových schránok svojej banky v rokoch 2023 a 2024.
„Okolnosti jej zločinu sú tak ohavné, že sa s nimi doteraz stretávame len zriedka,“ napísal sudca tokijského okresného súdu v rozsudku, ktorý bol vynesený v pondelok.
Banke sa podarilo získať späť len časť z ukradnutej sumy. Tá sa pritom podľa miestnych médií mohla vyšplhať až na 12 miliónov dolárov v podobe majetku z viac než 100 schránok zákazníkov, do ktorých sa dostávala bez ich súhlasu pomocou náhradných otváracích kľúčov. MUFG uviedla, že dlhoročné pôsobenie Jamazakiovej v divízii predaja pobočky viedlo k nadmernému spoliehaniu sa na ňu pri prevádzke schránok.
Podľa sudcu je deväťročný trest odňatia slobody nevyhnutný, a to aj napriek tomu, že obžalovaná predtým nemala zápis v registri trestov a tiež prisľúbila, že podstúpi liečbu svojej závislosti na hazardných hrách.
Podobné prípady krádeží zamestnancami bánk podľa AFP odhalili aj v ďalších inštitúciách, čo viedlo Japonskú bankovú asociáciu k úprave svojich smerníc, ktoré sa týkajúci bezpečnostných schránok. Podľa nových usmernení v nich hotovosť už nemôže byť uložená.
Jukari Jamazakiová, ktorá pracovala pre finančnú skupinu Mitsubishi UFJ a bola závislá na hazardných hrách, začala kradnúť po tom, čo sa zadlžila v dôsledku obchodovania s menami a stávok na kone.
Svoju pozíciu zástupcu vedúceho pobočky v banke MUFG, ako aj dôverné informácie, využila na „znefunkčnenie bezpečnostného systému“ a odcudzenie zlatých tehál v hodnote viac než 330 miliónov jenov (2,2 milióna dolárov) a vyše 60 miliónov jenov (400.000 dolárov) v hotovosti z trezorových schránok svojej banky v rokoch 2023 a 2024.
„Okolnosti jej zločinu sú tak ohavné, že sa s nimi doteraz stretávame len zriedka,“ napísal sudca tokijského okresného súdu v rozsudku, ktorý bol vynesený v pondelok.
Banke sa podarilo získať späť len časť z ukradnutej sumy. Tá sa pritom podľa miestnych médií mohla vyšplhať až na 12 miliónov dolárov v podobe majetku z viac než 100 schránok zákazníkov, do ktorých sa dostávala bez ich súhlasu pomocou náhradných otváracích kľúčov. MUFG uviedla, že dlhoročné pôsobenie Jamazakiovej v divízii predaja pobočky viedlo k nadmernému spoliehaniu sa na ňu pri prevádzke schránok.
Podľa sudcu je deväťročný trest odňatia slobody nevyhnutný, a to aj napriek tomu, že obžalovaná predtým nemala zápis v registri trestov a tiež prisľúbila, že podstúpi liečbu svojej závislosti na hazardných hrách.
Podobné prípady krádeží zamestnancami bánk podľa AFP odhalili aj v ďalších inštitúciách, čo viedlo Japonskú bankovú asociáciu k úprave svojich smerníc, ktoré sa týkajúci bezpečnostných schránok. Podľa nových usmernení v nich hotovosť už nemôže byť uložená.