Bývalého agenta FBI obvinili z napomáhania ruskému oligarchovi

New York 23. januára (TASR) - Bývalého vysokopostaveného predstaviteľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) obvinili z napomáhania ruskému oligarchovi Olegovi Deripaskovi v rozpore so sankciami uvalenými Spojenými štátmi. TASR informuje na základe pondelkovej správy agentúr AP a AFP.



Charles McGonigal (55), bývalý špeciálny agent divízie kontrarozviedky FBI v New Yorku, čelí obvineniam, že spolu s bývalým sovietskym diplomatom Sergejem Šestakovom sa údajne snažil o zrušenie sankcií uvalených na ruského energetického magnáta Deripasku. V roku 2021 vraj od Deripasku dostal tajné platby za vyšetrovanie konkurenčného oligarchu.



McGonigal a 69-ročný Šestakov boli zadržaní v sobotu v New Yorku a v priebehu pondelka majú byť vypočutí na súde v Manhattane. McGonigal je obvinený z obchádzania amerických sankcií, porušenia zákona o medzinárodných pohotovostných ekonomických opatreniach (IEEPA) a prania špinavých peňazí. Za každé z nich hrozí až 20 rokov väzenia. Šestakov čelí tiež obvineniu z nepravdivých výpovedí počas vyšetrovania.



Washington uvalil na Deripasku sankcie v roku 2018 v súvislosti s jeho väzbami na ruskú vládu a tamojší energetický sektor. Okrem toho bol podozrivý zo zasahovania do prezidentských volieb v USA. V roku 2021 agenti FBI vykonali razie v nehnuteľnostiach patriacich Deripaskovi v New Yorku a Washingtone.



Vlani v septembri americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo Deripasku z porušenia sankčného režimu, ktorého sa dopustil tým, že využíval finančný systém USA na udržiavanie troch luxusných nehnuteľností a zamestnal ženu, ktorá v jeho mene v Kalifornii kúpila hudobné štúdio. Prokuratúra tiež uviedla, že sankcie porušil aj tým, že zariadil, aby jeho priateľka mohla vycestovať z Ruska do Spojených štátov a porodiť mu tam dve deti.



Spojené štáty vlani obvinili britského podnikateľa Grahama Bonhama-Cartera z toho, že Deripaskovi napomáhal pri obchádzaní sankcií.