Bývalého agenta FBI odsúdili za napomáhanie ruskému oligarchovi

Washington 15. decembra (TASR) - Bývalého agenta amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Charlesa McGonigala odsúdili na 50 mesiacov väzenia za napomáhanie ruskému oligarchovi Olegovi Deripaskovi. Uviedli to vo štvrtok americké úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



McGonigal bol odsúdený za sprisahanie s cieľom porušiť americké sankcie a pranie špinavých peňazí súvisiace s jeho spoluprácou pre ruského oligarchu. Súd mu udelil aj pokutu 40.000 dolárov.



Bývalý špeciálny agent divízie kontrarozviedky FBI v New Yorku bol obvinený v januári, vinu priznal v auguste. Počas pôsobenie v FBI sa podieľal na vyšetrovaní Deripasku a ďalších oligarchov a dohliadal vyšetrovanie porušovania sankcií, vysvetlilo americké ministerstvo spravodlivosti. Po odchode z FBI v roku 2018 začal spolupracovať s Deripaskom a zisťoval pre neho informácie o jeho protivníkoch.



Washington uvalil na Deripasku sankcie v roku 2018 v súvislosti s jeho väzbami na ruskú vládu a tamojší energetický sektor. Bol tiež podozrivý zo zasahovania do prezidentských volieb v USA. V roku 2021 agenti FBI vykonali razie v nehnuteľnostiach patriacich Deripaskovi v New Yorku a Washingtone.