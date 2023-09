Bývalého albánskeho ministra životného prostredia odsúdili za korupciu

Tirana 25. septembra (TASR) - Bývalého albánskeho ministra životného prostredia Leftera Koku, siedmich predstaviteľov úradov a štyroch podnikateľov odsúdili v pondelok na tresty odňatia slobody v spojitosti s úplatkami pri kontrakte na výstavbu spaľovne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Osobitný súd pre korupciu a organizovaný zločin v Tirane odsúdil Koku na šesť rokov a osem mesiacov väzenia. Na päť rokov mu zakázal vykonávať verejné funkcie. Koka (59) čelil obvineniam z korupcie, zneužívania právomoci a prania špinavých peňazí. Konkrétne ho obvinili z prijatia úplatku vo výške 3,7 milióna eur v spojitosti so zmluvou na výstavbu novej spaľovne v meste Fier na západe Albánska.



Koka bol ministrom životného prostredia Albánska v rokoch 2013 až 2017. Proti rozhodnutiu súdu sa odvolá.



Súd siedmim úradníkom a štyrom podnikateľom udelil tresty odňatia slobody odsúdil v rozmedzí od dvoch do ôsmich rokov. Tiež čelili obvineniam v spojitosti so zákazkou vo Fieri.



Albánsko už dlho bojuje s korupciou. Počas reformy súdnictva v roku 2016, ktorú podporili aj Spojené štáty a Európska únia, vytvorila krajina nové inštitúcie na boj proti korupcii, medzi ktorými je aj súd, ktorý vyniesol pondelkový verdikt, pripomína AP.