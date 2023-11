Bývalého asistenta Giny Lollobrigidy odsúdili na tri roky väzenia

Rím 13. novembra (TASR) - Bývalého asistenta zosnulej talianskej herečky Giny Lollobrigidy odsúdili v Taliansku na tri roky väzenia za zneužívanie zraniteľnej osoby a za spreneveru miliónov eur majetku, ktorej sa dopustil v rokoch 2013-18, pričom si privlastnil nehnuteľný majetok, šperky, hotovosť i autá patriace herečke.



Ako vo svojej správe uviedla agentúra ANSA, prokurátorka Eleonora Finiová žiadala pre bývalého asistenta filmovej divy Andreu Piazzollu trest sedem a pol roka väzenia.



Podľa názoru Finiovej i stanoviska herečkiných príbuzných, ktorí iniciovali súdny proces, bola Lollobrigida v posledných rokoch svojho života "ovplyvniteľná, držaná v izolácii a veľmi zraniteľná", čo Piazzolla - vtedy jej osobný asistent - zneužil.



Príbuzní sa obávali, že Piazzolla premrhá herečkin majetok a v máji 2020 sa im podarilo dosiahnuť, aby sudca vymenoval správcu jej majetku po tom, čo sa niektoré veci už dostali do dražby.



Denník La Repubblica svojho času napísal, že herečke patrili nehnuteľnosti v Ríme a Monaku, ako aj šperky, umelecké diela a starožitný nábytok.



Lollobrigida podľa svojej poslednej vôle a v súlade so zákonom odkázala polovicu majetku svojmu synovi Andreovi Milkovi. Toho mala so Slovincom Milkom Skofičom, s ktorým sa rozviedla v roku 1971.



Druhú polovicu odkázala Piazzollovi, ktorý jej v posledných rokoch života robil spoločnej v jej vile v Ríme.



Lollobrigidu Piazzola spoznal ako 21-ročný, keď bol doručovateľom práčovne, ktorá sa starala o bielizeň z herečkinej domácnosti. Potom sa rozhodol zanechať štúdium a naplno sa ako osobný asistent venovať starnúcej dive, pričom sa nasťahoval do vily, kde herečka žila.



Gina Lollobrigida zomrela 16. januára 2023 v Ríme vo veku 95 rokov. Smútočný obrad sa konal v bazilike Santa Maria in Montesanto na rímskom Námestí ľudu. Pochovaná je v rodnom meste Subiaco v regióne Lazio.