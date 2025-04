Bývalého asistenta nemeckého politika za AfD obvinili zo špionáže

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecká spolková prokuratúra v utorok obvinila bývalého asistenta nemeckého politika Maximiliana Kraha zo špionáže pre Čínu. Muž, identifikovaný ako Jian G., podľa vyhlásenia opakovane poskytoval čínskym tajným službám informácie o rokovaniach a rozhodnutiach prijatých v Európskom parlamente a tiež špehoval čínskych disidentov v Nemecku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Jian G., ktorého zatkli ešte v apríli 2024 v Drážďanoch, má čínske korene, no už niekoľko rokov disponuje nemeckým občianstvom. Do Drážďan prišiel v roku 2002 ako študent. Určitý čas bol členom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Pri zakladaní firmy sa zoznámil s Krahom, ktorý v Drážďanoch pôsobil ako právnik a v roku 2019, keď sa stal europoslancom za Alternatívu pre Nemecko (AfD), ho zamestnal ako asistenta.



Spolková prokuratúra v Karlsruhe tvrdí, že Jian G. spolupracoval s čínskymi tajnými službami od roku 2002. V čase pôsobenia v europarlamente údajne získal viac než 500 dokumentov s úmyslom odovzdať ich Pekingu. Medzi nimi boli aj materiály, ktoré EP klasifikoval „ako obzvlášť citlivé“, tvrdí prokuratúra.



Taktiež vraj zhromažďoval informácie o vedúcich predstaviteľoch AfD a čínskej opozícii v Nemecku, pričom sa tváril ako kritik komunistickej vlády v Pekingu, aby potrebné údaje od skutočných disidentov získal.



Niekdajší europoslanec Krah svojho asistenta po zatknutí prepustil a od jeho činnosti sa dištancoval.



Sám Krah vlani spôsobil kontroverziu, keď v rozhovore pre talianske noviny La Repubblica vyhlásil, že v nacistických oddieloch SS „neboli všetci zločincami“. Po týchto jeho výrokoch bola AfD, ktorej kandidátku do minuloročných eurovolieb v tom čase Krah viedol, vylúčená z frakcie Identita a demokracia (ID).