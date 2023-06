Brusel 27. júna (TASR) - Bývalého belgického kráľa Alberta II. hospitalizovali v utorok skoro ráno s príznakmi dehydratácie, uviedol hovorca kráľovského paláca. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Niekdajší panovník "bol preventívne prijatý do nemocnice", uviedol hovorca Xavier Vaert, čím potvrdil správy belgických verejnoprávnych staníc VRT a RTBF. "Prebiehajú vyšetrenia. Je pri vedomí," povedal Vaert.



Albert II. (89), otec súčasného belgického kráľa Filipa, je tretím a najmladším potomkom kráľa Leopolda III. Na tón nastúpil 9. augusta 1993 vo veku 59 rokov po smrti svojho bezdetného brata Baudouina.



Albert II. vládol až do abdikácie 21. júla 2013, keď odovzdal korunu Filipovi, ktorý má 63 rokov.



Bývalý kráľ a jeho manželka, 85-ročná kráľovná Paola, sa v uplynulých rokoch objavujú na verejnosti už iba zriedka.



Albert II. zápasí so zdravotnými problémami - má choré srdce a v roku 2014 mu z hlavy odstránili kožný nádor, dopĺňa webová stránka denníka The Brussels Times.