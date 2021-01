Bývalého bosniackeho generála odsúdili za vojnové zločiny v 90. rokoch

Sarajevo 22. januára (TASR) - Bývalého generála bosnianskej armády Sakiba Mahmuljina odsúdili v piatok na desať rokov väzenia za to, že nezastavil zabíjanie a mučenie zajatých bosnianskosrbských vojakov zahraničnými islamskými bojovníkmi, ktorí sa pridali k jeho armádnym jednotkám počas vojny v Bosne v rokoch 1992 - 1995. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Mahmuljin (68) je podľa verdiktu súdu v Sarajeve zodpovedný za smrť vyše 50 etnických srbských vojnových zajatcov v severovýchodných oblastiach Vozuča and Zavidoviči ku koncu konfliktu v roku 1995.



Srbov zabila smutne známa vojenská jednotka nazývaná Mudžáhid, ktorú tvorili zahraniční islamistickí bojovníci zo severnej Afriky a Blízkeho východu, ale aj z niektorých západných krajín. Patrila pod velenie 3. armádneho zboru.



Mnoho islamských bojovníkov prišlo vtedy na pomoc moslimom v boji proti pravoslávnym Srbom a katolíckym Chorvátom počas vojny v Bosne a Hercegovine (BaH), ktorá si vyžiadala 100.000 obetí.



Mahmuljin "nezabránil páchaniu zločinov, ako boli vraždy a neľudské zaobchádzanie..., a tiež nekonal tak, aby boli páchatelia týchto zločinov potrestaní", uviedol súd v bosnianskej metropole Sarajevo.



Medzi zločinmi spáchanými pod jeho dohľadom bolo aj mučenie viacerých civilistov, ranených a vojnových zajatcov, dodal súd.



Mahmuljin je jedným z mála vrcholných predstaviteľov bosnianskomoslimskej armády, ktorých odsúdili za vojnu z rokov 1992 - 1995, v ktorej proti sebe navzájom stálo moslimské, chorvátske a srbské obyvateľstvo.



Jeho obhajcovia, ktorí sa môžu proti verdiktu odvolať, na súdnom procese argumentovali, že ich klient "nemal nad jednotkou žiadnu účinnú kontrolu".



Väčšina zahraničných islamistických bojovníkov (džihádistov), ktorí sa do konfliktu v Bosne zapojili, po vojne odišla. Konflikt sa skončil mierovou dohodou v roku 1995, vyrokovanou Spojenými štátmi.



Niektorí však v krajine zostali. Drvivá väčšina moslimského obyvateľstva v Bosne, ktoré tvorí približne 40 percent z 3,8 milióna ľudí, praktizuje umiernenú podobu islamu.