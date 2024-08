Bývalého čínskeho disidenta obvinili v USA zo špionáže v prospech Číny

Washington 22. augusta (TASR) - Muž z New Yorku bol obvinený zo špionáže v prospech čínskej vlády, ktorej sa dopustil, keď v Spojených štátoch údajne sledoval čínskych prodemokratických aktivistov a disidentov. S odvolaním sa na ministerstvo spravodlivosti USA o tom v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters.



Ministerstvo spravodlivosti USA tvrdí, že Yuanjun Tang (67) pôsobil ako agent v rokoch 2018-23, pričom plnil pokyny čínskeho ministerstva štátnej bezpečnosti.



Tang poskytol spravodajským dôstojníkom ministerstva informácie o jednotlivcoch a skupinách, ktoré Čína považuje za potenciálne ohrozenie svojich záujmov. Tang sledoval aj prominentných čínskych disidentov žijúcich v USA.



Podľa zistení vyšetrovateľov Tang pomohol zástupcom čínskeho rezortu infiltrovať sa do skupinového chatu na šifrovanej aplikácii na odosielanie správ, ktorú používajú mnohí čínski disidenti.



Je tiež podozrivý z poskytnutia zavádzajúcich vyhlásení pre americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), keď tvrdil, že už nemá prístup k e-mailovému účtu, ktorý svojho času používal na komunikáciu so svojím riadiacim dôstojníkom na čínskom ministerstvom.



Tang je bývalý čínsky občan, ktorý bol za svoje aktivity v disente v Číne aj väznený. V USA mu najskôr udelili politický azyl a neskôr i občianstvo.