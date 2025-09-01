< sekcia Zahraničie
Bývalého dánskeho ministra súdia pre škandál s detskou pornografiou
Kodaň 1. septembra (TASR) - Dánsky súd má v pondelok vyniesť rozsudok v prípade bývalého sociálnodemokratického ministra obžalovaného z držby tisícov obrázkov sexuálneho zneužívania detí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Henrik Sass Larsen sa priznal, že mal vo svojom počítači viac ako 6000 fotografií a 2000 videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. V rámci obhajoby tvrdil, že materiál mal k dispozícii, aby sa pokúsil zistiť, kto ho zneužíval, keď bol dieťaťom.
„Hľadal materiály, na ktorých je on sám ako dieťa,“ povedal agentúre AFP jeho právnička Berit Ernstová.
Počas súdneho procesu 59-ročný exminister súdu vypovedal, že v roku 2018 dostal odkaz na 50 rokov staré video, ktoré ho ukazuje, ako bol sexuálne zneužívaný, keď mal tri roky. V roku 2020 dostal ďalší videoklip, na ktorom bolo v jeho prítomnosti znásilnené trojročné dievča, keď mal približne rovnaký vek. Vypovedal, že obe videá po ich pozretí zmizli.
Bol odhodlaný ich nájsť a identifikovať páchateľov. To ho podľa neho priviedlo k niektorým z najtemnejších stránok na internete. Súdu povedal, že ľutuje, že po prijatí videí nekontaktoval políciu. Je obvinený aj z držby sexuálnej bábiky vyzerajúcej ako dieťa, ktorú podľa vlastných slov dostal ako darček k online nákupu z Číny.
„Veľkou otázkou je, či je trestné držanie takéhoto materiálu, aj keby išlo o hľadanie informácií o sebe,“ povedala jeho právnička v rozhovore pre agentúru AFP.
Na súde v pondelok zaznejú záverečné argumenty a neskôr v ten istý deň vynesie verdikt. Sassovi Larsenovi hrozí v prípade odsúdenia rok vo väzení.
V rokoch 2013 – 2015 pôsobil ako minister priemyslu, od roku 1999 bol poslancom parlamentu. Škandál sa prevalil vlani v marci a viedol k jeho vylúčeniu zo Sociálnodemokratickej strany. V tom čase sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová vyjadrila šok nad prípadom.
