Bývalého diplomata vymenovali za námestníka ministra v Južnej Kórei

Soul 18. júla (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol vo štvrtok vymenoval bývalého vysokopostaveného severokórejského diplomata do funkcie námestníka ministra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Tche Jong-ho pôsobil ako vedúci diplomatickej misie na veľvyslanectve KĽDR v Londýne. V roku 2016 utiekol do Južnej Kórey. Toto rozhodnutie podľa svojich slov učinil, pretože nechcel, aby jeho deti žili "utrápené" životy v Severnej Kórei a on sám prepadol "zúfalstvu" z popráv severokórejských úradníkov a ambícií vodcu Kim Čong-una v oblasti jadrového zbrojenia.



Režim v Pchjongjangu ho nazval "ľudským odpadom" a obvinil zo sprenevery štátnych peňazí a páchania ďalších trestných činov.



V Južnej Kórey vymenovali Tche Jong-hoa na post generálneho tajomníka Poradnej rady pre mierové zjednotenie, ktorá poskytuje tamojšiemu prezidentovi poradenstvo v oblasti mierového zjednotenia Kórey.



Podľa vyhlásenia kancelárie juhokórejského prezidenta ide o správneho človeka na tento post vzhľadom na jeho životné aj pracovné skúsenosti. Už predtým bol poslancom a členom výboru juhokórejského parlamentu pre zahraničné veci a záležitosti zjednotenia.



Stal sa tak prvým severokórejským prebehlíkom, ktorého vymenovali do funkcie námestníka ministra. V Južnej Kórei žije približne 34.000 Severokórejčanov, ktorí sa tam presídlili z KĽDR.



Väčšina z nich z krajiny ušla v polovici 90. rokov minulého storočia po ničivom hladomore. Po príchode do Južnej Kórey im udelia občianstvo, takmer bezplatné ubytovanie aj ďalšie výhody vrátane finančných prostriedkov. Zároveň však mnohí čelia diskriminácií aj iným ťažkostiam pri prispôsobovaní sa novému prostrediu, píše AP.



Väčšinu z prebehlíkov tvoria ženy, ktoré pochádzajú z chudobnejších regiónov na severe KĽDR pozdĺž hranice s Čínou. V posledných rokoch sa však neustále zvyšuje počet vysokopostavených predstaviteľov KĽDR, ktorí utiekli na juh.



Naposledy sa tak podľa utorkového vyhlásenia juhokórejskej Národnej spravodajskej služby stalo vlani v novembri, keď do krajiny ušiel severokórejský diplomat, ktorý pôsobil na veľvyslanectve KĽDR v Kube ako poradca pre politické záležitosti.



Prezident Jun Sok-jol prisľúbil väčšiu vládnu podporu na zlepšenie životov usídlených Severokórejčanov v nedeľu pri príležitosti Dňa severokórejských prebehlíkov.