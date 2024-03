Bývalého dôstojníka tajnej služby Stasi súdia za vraždu spred 50 rokov

Berlín 14. marca (TASR) - Bývalý dôstojník niekdajšej východonemeckej tajnej služby Stasi vo štvrtok predstúpi pred súd v prípade streľby z roku 1974, pri ktorej na berlínskej stanici zahynul muž z Poľska. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Prokuratúra bývalého poručíka Stasi, ktorý má v súčasnosti 80 rokov, obviňuje z vraždy vtedy 38-ročného Czeslawa Kukuczku "cieleným výstrelom do chrbta z úkrytu" vo chvíli, keď na ulici Friedrichstrasse prešiel cez hranicu do Západného Berlína.



Predstavitelia Stasi údajne predtým Kukuczkovi vydali povolenie opustiť krajinu a dokonca ho sprevádzali k hraničnému priechodu na železničnej stanici, píše DPA.



Keď však popoludní 29. marca prešiel cez posledné kontrolné stanovište, padol výstrel, ktorý ho pripravil o život.



Po páde Berlínskeho múru v roku 1989 súdy v nemeckej metropole stíhali niekoľko bývalých východonemeckých vojakov, policajtov a vysokopostavených predstaviteľov za zabíjanie ľudí pokúšajúcich sa uniknúť z krajiny. Celkovo bolo odsúdených 130 osôb.



Štvrtkový proces bude v Nemecku prvým súdom za uplynulých 20 rokov, ktorý sa týka zločinov bývalého komunistického režimu. Pôjde zároveň o prvý prípad, keď niekdajší východonemecký predstaviteľ čelí obvineniu z vraždy na bývalej hranici, namiesto menej závažného zločinu zabitia, pripomína historik Gerhard Sälter.



Vyšetrovanie násilnej smrti Kukuczku obnovili v roku 2016 po tom, čo sa z údajov v archívoch Stasi zistila identita muža podozrivého zo streľby, spresnil hovorca berlínskej prokuratúry Sebastian Büchner.



Obžalovaný Martin N. sa k obvineniam doposiaľ verejne nevyjadril. Proces potrvá do 23. mája.



Medzi rokmi 1961 a 1989 zahynulo pri pokusoch dostať sa cez Berlínsky múr, ktorý tvoril hranicu medzi oboma časťami rozdeleného Nemecka, najmenej 140 ľudí, píše agentúra AFP.