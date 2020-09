Bývalého europoslanca za Jobbik súd zbavil viny zo špionáže pre Rusko

Budapešť 24. septembra (TASR) - Súd okolia Budapešti zbavil obvinenia zo špionáže v inštitúciách Európskej únie bývalého maďarského poslanca Európskeho parlamentu (EP) za ultrapravicovú stranu Jobbik Bélu Kovácsa. Prvostupňový súd ho ale uznal za vinného z rozpočtového podvodu, informovala agentúra MTI.



Súd mu vymeral podmienečný trest odňatia slobody vo výške jedného roka a šiestich mesiacov s podmienečným odkladom na tri roky, ako aj pokutu vo výške 600.000 forintov (1643,79 eura).



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság sudca v zdôvodnení rozsudku uviedol, že bývalý europoslanec odovzdal ruskej strane iba také informácie, ktoré boli bežne dostupné.



"Vyjadrením svojich názorov napomáhal ruským záujmom," konštatoval sudca, podľa ktorého však Kovács neporušil záujmy EÚ a ani Maďarska. Podľa sudcu je ale zrejmé, že obvineného vycvičila ruská tajná služba.



Proces s Kovácsom sa začal 10. júla 2018. EP Kovácsa, ktorý medzičasom vystúpil z Jobbiku, zbavil poslaneckej imunity ešte v roku 2015. Na súde muž, ktorý má ruskú manželku, tvrdil, že je nevinný a že celú špionážnu kauzu zinscenovali v rámci volebnej kampane do EÚ. Netajil sa tým, že sa stretával s ruskými diplomatmi, avšak vyhlásil, že nevedel o nich, že sú špiónmi.



Podľa maďarskej prokuratúry sa obžaloba týkala špionáže proti inštitúciám EÚ, rozpočtového podvodu i falšovania úradných dokumentov. Obžalovaný mal pod krycím menom "Piroska" pracovať pre ruskú tajnú službu a v rokoch 2012-2014 jej mal odovzdávať informácie o energetickej politike a voľbách do EP. V rámci EP "vytvoril voči EÚ otvorene nepriateľský tábor so silnou základňou".



Maďarské orgány činné v trestnom konaní podozrievali Kovácsa z podvodu v rokoch 2012 a 2013, keď uzavrel dohodu s tromi praktikantmi. Tí však nerobili žiadnu prácu, dokonca v Bruseli nikdy ani neboli. Obvinení praktikanti odmietali počas súdneho procesu vinu, prokurátor žiadal pre nich podmienečný trest. Vinu odmietal aj Kovács, pre ktorého prokurátor požadoval trest odňatia slobody.



Podľa prokuratúry europoslanec fiktívnymi zmluvami ukrátil rozpočet Európskej únie o 27.000 eur. Kovácsa v tejto kauze zbavil Európsky parlament poslaneckej imunity 1. júna 2018 na základe žiadosti maďarského generálneho prokurátora Pétera Polta. O tejto kauze informoval maďarské orgány Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).





Spravodajca TASR Ladislav Vallach