Bývalého francúzskeho prezidenta hospitalizovali

Paríž 14. septembra (TASR) - Bývalého francúzskeho prezidenta Valéryho Giscarda d'Estainga v pondelok hospitalizovali v parížskej nemocnici po tom, ako sa sťažoval na problémy s dýchaním. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na zdroje blízke jeho okoliu.



Denník Le Parisien predtým priniesol správu, že exprezident sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Giscarda d'Estainga v minulosti viackrát hospitalizovali so srdcovými problémami a pred niekoľkými rokmi mu do srdcových ciev zaviedli výstuže.



Giscard d'Estaing (94) je najstarším žijúcim francúzskym exprezidentom. Jeho nástupca v úrade Francois Mitterrand zomrel v roku 1996 a ďalší šéf Elyzejského paláca Jacques Chirac zomrel vlani.



Ďalšími žijúcimi francúzskymi exprezidentmi sú Nicolas Sarkozy (65) a Francois Hollande (66). Súčasný držiteľ úradu Emmanuel Macron má 42 rokov.



Giscard d'Estaing bol najvyšším štátnym predstaviteľom Francúzska v rokoch 1974-1981. Počas svojho funkčného obdobia prešla francúzska spoločnosť modernizáciou - umožnil sa rozvod na základe obojstranného súhlasu, zlegalizovalo sa umelé prerušenie tehotenstva a znížil sa voličský vek z 21 na 18 rokov.



Francúzska prokuratúra v máji spustila vyšetrovanie údajného sexuálneho obťažovania, ktorého sa mal Giscard d'Estaing dopustiť v roku 2018 voči nemeckej novinárke. On však tieto obvinenia vehementne odmieta a označuje ich za "grotesku". V nasledujúcich týždňoch ho čaká vypovedanie pred vyšetrovateľmi.



Exprezident sa naposledy objavil na verejnosti v septembri 2019 na pohrebe Jacquesa Chiraca.