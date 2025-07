Bývalého japonského cisára Akihita hospitalizovali

Tokio 14. júla (TASR) - Bývalý japonský cisár Akihito (91) bol v pondelok hospitalizovaný s cieľom úpravy jeho liečby na ischemickú chorobu srdca. Tú mu lekári diagnostikovali v máji tohto roka, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Akihita do nemocnice previezli autom patriacim cisárskemu palácu. Na tvári mal biele rúško a sprevádzala ho jeho manželka, niekdajšia cisárovná Mičiko. Palác neuviedol predpokladané trvanie Akihitovej hospitalizácie.



Ischemická choroba srdca je asymptomatické ochorenie, pri ktorom do srdcového svalu cez koronárne tepny prúdi obmedzené množstvo okysličenej krvi. Niekdajší cisár od mája užíva lieky na zlepšenie prietoku krvi do srdca a vyhýba sa nadmernému cvičeniu alebo priveľkej konzumácii vody.



Japonský cisársky palác v pondelok oznámil, že Akihitov stav sa po dvoch mesiacoch liečby nezlepšuje dostatočne rýchlo a lekári sa tak rozhodli upraviť jeho liečbu. Hospitalizácia má pomôcť s určením správnej dávky novo nasadených liekov, aby sa predišlo ich vedľajším účinkom. Akihitovo srdce bude navyše monitorovať elektrokardiogram (EKG).



Bývalý cisár v roku 2012 podstúpil operáciu aortokoronárneho premostenia (koronárny bajpas). Akihito v roku 2020 vo svojom sídle nakrátko stratil vedomie a skolaboval, ale lekárske prehliadky vtedy neukázali abnormality. Predtým ho postihla prechodná nedokrvenosť mozgu, čo znamená, že jeho mozog bol nedostatočne zásobovaný krvou. Mal aj rakovinu prostaty a srdcové problémy.



Niekdajší panovník v roku 2016 ohromil Japonsko, keď naznačil želanie odstúpiť po takmer troch desaťročiach na tróne. Ako dôvod uviedol svoj vek a ťažkosti so srdcom. V roku 2019 ho na chryzantémovom tróne nahradil jeho syn cisár Naruhito.